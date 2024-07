Expresidente Santos: ¡No a la constituyente!

El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre la actual incertidumbre de la propuesta para convocar una Asamblea Constituyente, calificándola de “inconveniente, innecesaria y un callejón sin salida.” Santos enfatizó que no existen los tiempos, ni los votos, ni los argumentos necesarios para llevar a cabo dicha propuesta.

“¿Qué de la Constitución del 91 es lo que no sirve para hacer lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que cambiar?” cuestionó Santos, reiterando su postura en contra de la constituyente.

En relación con el reciente nombramiento de Juan Fernando Cristo, Santos expresó su apoyo, destacando su desempeño como ministro del Interior durante su gobierno. Sin embargo, aclaró que estos nombramientos no representan al “santismo,” afirmando que dicho movimiento no existe.

“Yo me retiré de la política activa, no me interesa seguir aferrado al poder, no participo en elecciones, no tengo partido, no tengo ni tendré cuotas en el gobierno,” declaró.

Santos instó al ministro Cristo y al gobierno a centrarse en la implementación del acuerdo de paz, señalando que la comunidad internacional pedirá esto al presidente Gustavo Petro en el Consejo de Seguridad en Nueva York. “Eso sería, de por sí, un muy buen programa de gobierno para estos dos años que le quedan. No requiere reformas constitucionales, en muchos casos ni siquiera nuevas leyes, lo que requiere es voluntad política y capacidad de gestión y coordinación,” afirmó Santos.

El expresidente también propuso un gran acuerdo nacional enfocado en recuperar la seguridad, fortalecer la economía y evitar el colapso del sistema de salud, asegurando que este recibiría un amplio respaldo. “Que el gran acuerdo nacional sea alrededor de este propósito y el de recuperar la seguridad, fortalecer la economía y evitar el colapso del sistema de salud,” concluyó Santos, reiterando su disposición para ayudar a Colombia en su papel de expresidente.