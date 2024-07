Revuelo político en el Congreso por cambio de opinión de Cristo frente a la Constituyente

Congreso

Desde que empezó a sonar la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Constituyente, uno de los críticos fue Juan Fernando Cristo, quien hoy fue designado ministro del Interior por el mandatario, entre otras, para liderar esa intención de promover este mecanismo para reformar la Constitución de 1991.

El mismo día de su designación, y desde la Casa de Nariño, Cristo confirmó que va a trabajar en “la búsqueda de un gran acuerdo nacional, de verdad, que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, bajo los parámetros de la Constitución del 91″.

Esta aparente contradicción ha llevado a que distintos sectores hayan empezado con sus cuestionamientos al nuevo MinInterior. Es el caso del representante del Centro Democrático Hernán Cadavid, quien lo consideró “un viejo conocido de la maña política. Hasta hace algunos días decía que una Constituyente no era procedente en Colombia, pero ahora a partir del nombramiento le parece que sí se debe trabajar en ella. Tendremos que estar alerta para que no desconozcan al Congreso”.

El senador liberal Juan Pablo Gallo consideró también que “es curioso que el designado ministro nos hubiera dicho el 29 de mayo que la Constituyente es inviable y hoy, ya en el Gobierno, hable de ella con tanta convicción. El mejor acuerdo nacional arranca por evitar mensajes como este que bastante daño le hacen a la democracia”.

El representante de Cambio Radical Julio César Triana dijo que “desde la oposición le pedimos que antes de convocar a una Constituyente, busque lograr el cumplimiento de la Carta Política del 91, y le dé todas las garantías a la oposición, las cuales sentimos no tener en este gobierno. Estatuto de la oposición que no se ha aplicado a cabalidad. Exigimos garantías de seguridad y movilidad para hacer nuestra labor de control político”.

El senador del Partido Verde Ariel Ávila, a su vez consideró que “una Asamblea Nacional Constituyente es una mala idea, es abrir una caja de Pandora que nos puede hacer retroceder a la Constitución de 1886, poner a debatir un montón de logros que ya ha conquistado la sociedad. Es una muy mala idea en la situación actual del país”.

Desde la bancada de Gobierno, el Pacto Histórico, respaldaron sin embargo este llamado de Cristo. El senador Iván Cepeda dijo que “hará un aporte especialmente en el campo de un Acuerdo Nacional que tanto hemos solicitado. Creo que ahí se abre una posibilidad política muy interesante para el país. Confío en que el doctor Cristo sabrá conducir este proceso”.

Frente a la polémica suscitada, el propio MinInterior designado aseguró que desde que criticó la propuesta del presidente, dijo que “cualquier idea de constituyente tiene que ser el fruto de un acuerdo acuerdo nacional y ser tramitada por el Congreso”, por lo que en ese sentido señaló que “iniciaremos diálogos con todos los sectores en busca de consensos que se pueden concretar para el próximo periodo presidencial”.

De hecho, el 26 de abril en un foro de su partido, En Marcha, el ahora funcionario del Gobierno precisaba que “valdría la pena que empezáramos a pensar en la necesidad de hacer una constituyente acotada y limitada: dos problemas hoy de fondo en la sociedad colombiana que no hemos sido capaces de resolver a lo largo de mucho tiempo, que es el sistema político y el ordenamiento territorial. Después de las elecciones del 2026, yo sí diría que es necesaria una Constituyente. Será un tema de campaña, no me cabe la menor duda”.