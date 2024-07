Conozca las claridades de la CRQ sobre la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso

Armenia

Precisamente desde hoy empieza a regir la Ley 2232 de 2022 que prohíbe los plásticos de un solo uso que aplica para ocho productos como son las bolsas de punto de pago, bolsas para envolver periódicos, revistas o facturas, bolsas que se usan en las lavanderías, rollos de bolsas vacías en superficies comerciales, mezcladores y pitillos para bebidas, Soportes plásticos para las bombas de inflar y soporte plástico para los copitos de algodón.

El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Jaider Lopera sostuvo que es importante la ley para aportar a la preservación del medio ambiente ya que es mucho el daño que generan este tipo de plásticos.

“Nosotros como corporación hace unos meses, empezamos muy inquietos a evaluar, las implicaciones de la prohibición de algunos productos de plástico de un solo uso hay que tener que esta ley 22 32 del 2022, cuando se promulgó dio una gradualidad una transición para que se pudieran ir eliminando los plásticos de un solo uso. Esta prohibición lo que busca que es muy loable y es una ley, me parece que tiene un propósito muy importante en materia ambiental eso hay que resaltarlo. Yo creo que los plásticos de un solo uso tienen unos impactos ambientales gravísimos en el territorio, no solamente a los ecosistemas estratégicos por su mala disposición hablamos de quebradas nacimientos, fuentes hídricas humedales y no pesaba otros ecosistemas como mares océanos y lo peor es que están llegando en su gran mayoría a los rellenos sanitarios”, destacó.

Panorama sector empresarial

A pesar de lo anterior, reconoció la complejidad para los empresarios del sector en el sentido de que no cuentan con las suficientes claridades para la implementación respectiva. Indicó que la función como autoridad ambiental será clave ya que deberán controlar y vigilar para que la norma se cumpla a cabalidad.

“Hay que dar claridad es que no salen todos los plásticos de un solo uso del mercado, que es que también se generó una desinformación en la que todos los plásticos salían del mercado, la ley contempló en su momento que a dos años posterior a la promulgación se le daba la transición para que 8 productos de plástico se salían del mercado 8 productos nada más de 6 categorías. Entonces digamos estos son los que salen a partir del 7 de julio, ya no pueden estar en el mercado, ya no pueden estar comercializándose ya no pueden estar en las estanterías los que se encargan de comercializar esos productos no lo van a poder vender al por mayor o al detal”, advirtió.

Considera es fundamental establecer un plan de acción y actividades de acompañamiento para el sector de comercio en cuanto a la transición ya que hay un impacto económico grande.

Puntualizó: “unos planes de acción que hay que ejecutar y unas actividades de acompañamiento al sector empresarial económico para la transición, que es que también hay que tener en cuenta que eso generan un impacto en materia económica grande, hay una industria del plástico que venía trabajando hace muchos años que era recurrente hay una demanda y unos productos en el mercado, que pues que había que buscar una alternativa de transición productiva y yo lo que veo también es un tema de debilidades entonces yo creo que a partir de esto pues el mensaje muy claro, es que la norma no se negocia”.

Explicó además que la norma define que todo lo anterior debe estar fundamentando en la reincorporación al modelo de economía circular y a los recuperadores de oficio ya que es un material que se puede reutilizar entrando de nuevo al modelo del sistema productivo.