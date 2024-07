Atentos: así rotará el pico y placa la semana del 8 al 12 de julio 2024 en Bogotá

Con el fin de mejorar la movilidad y reducir los índices de contaminación, tanto en Bogotá como en otras ciudades del territorio nacional se implementó desde hace años el modelo de pico y placa, una medida a la que se deben acoger todos los vehículos para evitar la imposición de cuantiosas multas instauradas en el Código Nacional de Tránsito.

Asimismo, quienes necesiten movilizarse por la capital colombiana mientras se encuentren bajo esta medida, podrán tramitar voluntariamente ante la Secretaría de Movilidad el ‘pico y placa solidario’, “un permiso diario, mensual o semestral para circular en Bogotá sin la restricción del pico y placa”, señala la entidad; sin embargo, para ello deberán pagar una tarifa cuyo costo dependerá de la duración, características del vehículo y si está o no matriculado en esta ciudad.

¿Cómo solicitar el ‘pico y placa solidario’?

De acuerdo con lo indicado por la Secretaría de Movilidad, para solicitar el ‘pico y placa solidario’ el ciudadano interesado deberá hacer una radicación a través del siguiente enlace: https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/Inicio. Luego, en la parte inferior ubicar la casilla ‘Iniciar solicitud’, diligenciar tanto el tipo como el número de documento del conductor, hacer el ‘reCAPTCHA’ y dar clic en ‘Comenzar registro’.

Después de esto, automáticamente el sistema le pedirá completar varias casillas en las que preguntarán datos personales; por su parte, antes de ser aprobado el requerimiento, deberá completar un pequeño curso acerca de la medida del pico y placa, para que finalmente haga el pago y pueda movilizarse sin restricción.

Pico y placa semana del 8 al 12 de julio 2024 en Bogotá

Los conductores que no necesiten hacer el trámite de ‘pico y placa solidario’, deberán acogerse a la medida del pico y placa, que para la semana del 8 al 12 de julio funcionará en los horarios de 6 a.m. a 9 p.m., de acuerdo con lo mencionado por la Alcaldía de Bogotá:

Lunes 8 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 9 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 10 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 11 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 12 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Ahora bien, el sábado 13 y domingo 14 de julio no habrá pico y placa, por lo que, todos los vehículos podrán movilizarse sin problema. Por su parte, las personas que tengan automotores eléctricos o híbridos, no les aplica esta medida porque son transportes que contribuyen con la calidad del aire y del medioambiente porque casi no generar emisiones contaminantes.

¿Qué pasa si circula en pico y placa?

Quien no acate la medida del pico y placa circulando tanto en días como en horarios no autorizados, podrá recibir una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), es decir, $650.000 COP; además, el vehículo será inmovilizado por las autoridades competentes.