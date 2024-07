¿Es mejor el agua natural o el agua con gas? Estas son sus diferencias

Beber agua se volvió en uno de los hábitos más comunes actualmente porque, además de ser necesaria para el cuerpo humano, ayuda a “regular la temperatura manteniendo la piel hidratada y elástica, lubricando articulaciones y órganos”; asimismo, influye en tener una buena digestión, asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por su parte, si no se consume en las cantidades suficientes (casi 3 litros en adultos), provocaría que la circulación en la sangre no se realice adecuadamente e incluso afectaría el estado de ánimo, logrando que una persona “se sienta cansada, de mal humor o irritable”, explica ‘Texas Health and Human Services’.

Debido a la relevancia de esta bebida, en el momento es posible encontrar en el mercado distintas referencias de agua, es decir, natural, mineral, con gas, tónica, saborizada, entre otras, que llegan a confundir al ciudadano al no saber, en ocasiones, la diferencia de cada una, ni lo beneficioso o perjudicial que podría ser para el organismo.

¿Es mejor el agua natural o con gas? Diferencias de cada una

Como se mencionó, el agua natural y con gas son dos productos que se encuentran en el mercado; sin embargo, cada una maneja composiciones diferentes que deben ser tenidas en cuenta antes de ingerirlas, pero ¿cuáles? Le contamos.

De acuerdo con ‘Cleveland Clinic’, el agua con gas es una bebida a la que se le añade dióxido de carbono para carbonatarla; asimismo, para agregarle un sabor distinto, algunas empresas que la producen prefieren adicionarles “azúcar, edulcorantes artificiales o colorantes artificiales que suelen utilizarse como saborizantes o conservantes”, haciéndole un daño a largo plazo al cuerpo; por eso, es fundamental antes de comprar, verificar la etiqueta.

En términos de ser saludable, el consumo de esta clase de agua resultaría mucho mejor si se considera como alternativa para las gaseosas, juegos con exceso de azúcar o bebidas deportivas, sugiere la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago; sin embargo, la ingesta debe hacerse con responsabilidad, sin beber en exceso.

Por su parte, el agua potable o también conocida como natural, se obtiene de una “fuente natural que no tiene ningún tipo de tratamiento, ni procesamiento”; no obstante, para que pueda ser consumida sin generar problemas en el organismo, se debe filtrar e incluso agregarle cloro, informa el Servicio Nacional del Consumidor del Gobierno de Chile.

Ahora bien, beber este tipo de agua resultaría, según varios expertos, más saludable que el agua con gas, debido al proceso que conlleva generarla, donde al mezclar el dióxido de carbono con la saliva, “se convierte en ácido carbónico, lo que reduce el nivel de pH en la boca y es perjudicial para la salud bucal”; además, en muchas ocasiones se le adicionan productos como azúcares o edulcorantes, agrega ‘Alkalife’.

¿Qué se debe tener en cuenta antes de comprar agua con gas?

De acuerdo con la Universidad de Chicago, antes de comprar agua con gas de cualquier marca, se deben tener en cuenta tres aspectos con el fin de que su ingesta no sea tan nociva para el cuerpo: