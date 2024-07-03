En un parqueadero y con 2,000 camas: así es el hospital subterráneo más grande del mundo

La médica española Rebeca López-Alonso, quien es especialista en radio diagnóstico, compartió en La W algunos detalles acerca del mayor hospital subterráneo fortificado del mundo, el cual recibe heridos de guerra y se encuentra en Haifa, al norte de Israel.

Este centro de salud, llamado Rambam Health Care Campus, cuenta con tecnología de punta y personal altamente especializado en todo tipo de emergencias. Además, convirtió las tres plantas de su parqueadero subterráneo en un búnker hospitalario que tiene 2.000 camas adicionales disponibles.

Así, Rambam es el hospital más grande y el único centro de traumatología de nivel 1 en el norte de Israel, por lo que, ante una eventual emergencia como la que se vive en este momento en medio de la guerra que se libra contra Hamás, pueden ser remitidos pacientes de la región según el grado de urgencia médica que presenten.

En caso de aislamiento, Rambam puede permaneces hasta cuatro días sin ningún tipo de abastecimiento y cuenta con su propio suministro de electricidad y oxígeno.

Adicionalmente, cuenta con un sofisticado centro de monitoreo con el que, a través de seis pantallas, pueden registrar la llegada de soldados o civiles enfermos o heridos.

Al respecto, López-Alonso relató que todo el personal del hospital, en los últimos años, ha estado realizando simulacros para todo tipo de alertas y situaciones.

Sobre la amenaza de una inminente guerra entre Israel y el Líbano, la médica aseguró: “Desde el 7 de octubre ya había un nivel de alerta generalizado en todo el país y se tomaron medidas de preparación (…) Rambam es el hospital de referencia del norte de Israel para una población de unos dos millones y medio de personas”.

Además, aseguró que todos los hospitales de la región están en nivel de alerta máxima.

Sobre el funcionamiento de las plantas subterráneas de Rambam, López-Alonso explicó: “Estuve trabajando en él cuando se dio la pandemia del coronavirus para enfermos de COVID-19 y es un hospital perfectamente preparado para recibir hasta 2.000 pacientes (…) tristemente, el hospital es bombardeado en su superficie y es un riesgo tremendo. Aquí son tres plantas bajo tierra y reforzadas, es un búnker subterráneo así que es mucho más seguro”.

En cuanto a los pacientes, la médica reveló que ha tenido compañeros cuyos hijos han sido destinados a trabajar en Gaza, así como otros que son palestinos y han sufrido la pérdida de seres queridos: “Evidentemente, se nota la tensión, pero eso no evita que la gente siga trabajando codo a codo hacia un mismo objetivo que es tratar a la población, sea quien sea”.