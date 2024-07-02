“Si van a negociar sean serios y háganlo”: general Federico Mejía a grupos armados

En diálogo con La W, el general Federico Mejía, Comandante del Comando Específico del Cauca, se refirió a la situación de orden público que se registra en el departamento, en medio de los acercamientos de paz entre el Gobierno Nacional y grupos armados como la Segunda Marquetalia, con la que se cerró hace pocos días el primer ciclo de conversaciones.

El general afirmó que “si es con las Farc, en este momento hacen parte del incumplimiento de un cese al fuego y la orden es generar una operación contundente contra estas estructuras y generar los resultados a través de las maniobras tácticas que se desarrollen. Si es contra la Segunda Marquetalia, que pretenda o insinúe acercamientos de paz, pues tendrán que someterse a los cumplimientos”.

Además, el general Mejía envió un mensaje a los grupos armados, “si están en cese al fuego que se dediquen a retiros espirituales o a leer cartillas, pero si están delinquiendo, la mano del Estado les llega allá, sea ELN, disidencias Farc o Segunda Marquetalia, si van a negociar que sean serios y pónganse a negociar, pero si están delinquiendo, el proceso de paz no es un pasaporte a la ilegalidad, se les combate con operaciones”.

Más información Dos emprendimientos de firmantes de paz cerraron por amenazas de disidencias en Miravalle

Disidencias Farc estarían presionando para adueñarse de obras de comunidades

“Este es otro caso que se repite, como con la famosa ambulancia, que con bombos y platillos las disidencias Farc anunciaron e hicieron entrega en el Cañón del Micay (…) precisamente era para beneficiar a los actores armados. Hoy nos encontramos con otro escenario, en estos sectores tan abandonados y asolados, las obras no llegan a tantas carreteras comunales, la maquinaria amarilla que está usando el Estado Mayor Central y han dañado la bancada y tumbaron el puente”, afirmó el general Mejía.

Asimismo, aseguró que “a la población sometida y acorralada les toca hacer un pacto entre veredas y recoger los fondos para los mejoramientos viables, como lo sabe hacer el Estado Mayor, hacen el show y toman las fotos como si estuvieran entregando la gran obra. El cañón del Micay es muy extenso y son muy apartes de la vía principal, estas son obras que prácticamente benefician las economías ilegales de esas estructuras, sacan provecho de esto para lanzar la gran obra, cuando la realidad es diferente”.

La obra se habría construido durante cinco meses y tiene una capacidad de 40 toneladas. En el acto de inauguración estuvieron presentes, uniformados y armados, integrantes de la estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias Farc.

“Sobre este peaje, yo hablé con los presidentes de junta, esto lo hace la comunidad, llegan a acuerdos, incluso están haciendo otro para arreglar un acueducto y generar un mantenimiento. Es la comunidad la que recoge estos fondos para poder beneficiarse”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W: