Caracol Radio reveló lo que llevó a la Corte Suprema a investigar a César Pachón

Tunja

Caracol Radio reveló el 25 de julio de 2022 la relación entre el señor José Isaac Torres Molina, representante legal de Dismom SAS y César Augusto Pachón Achury quien en 2017 le facilitó acceder a un contrato por más de 690 millones de pesos para realizar el alumbrado navideño del Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas y donde Torres Molina actuó como prestamista de nombre, mientras que la gestión efectiva del contrato y la administración de los fondos quedó bajo la responsabilidad de otras personas como César Pachón, Andrés Flórez y Simón Medina.

Este contratico le generó serios líos judiciales al señor José Isaac Torres Molina quien afronta un proceso ante la fiscalía por no pagar impuestos ante la Dian por ese jugoso contrato.

Pero en ese momento también les contamos en Caracol Radio que tal vez como contraprestación, el Representante César Augusto Pachón nombró a don José en su Unidad Técnica Legislativa como apoyo durante unos 17 meses con un salario que superaba los 6 millones de pesos, aunque esa plata tampoco la pudo disfrutar.

Don José le contó a Caracol Radio que, “a mí me consignaban, pero igual la plata yo no la cogía me tocaba dársela a él, (César Pachón) en efectivo en una cafetería, él pasaba por donde yo vivo allá en el sector de Puente de Boyacá o enviaba a alguien. Cuando Andrés Flórez y César Pachón se separan, pues obviamente la UTL ya no sirve más, me sacaron, yo no renuncie, César me dijo hágame el favor y me firma esto, era la carta de renuncia”.

Terminada su relación a través de la Unidad de Trabajo Legislativo, a don José le hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. “Lo que me hizo entender es que todo lo que pasó quedaba borrado, o sea que prácticamente yo no podía hablar de eso, no podía decir que se hacía con el dinero de la UTL, de los contratos que obviamente ellos participaron y yo firmé”, aseguró.

En ese momento buscamos al entonces senador del Pacto Histórico, César Augusto Pachón Achury nos respondió varias preguntas en relación con este caso.

Sobre el paso de don José por su UTL y a la denuncia de que le quitaban la plata que le pagaban en el Congreso, Pachón reconoció que trabajaron juntos, pues como líder social también de esas veredas del Puente de Boyacá y de ese sector”.

Sin embargo, rechazó los señalamientos que le hizo. “No, eso sí es falso y si tiene alguna denuncia que la coloque, eso si no es así”, aseguró.

Al señor José Isaac Torres Molina la Cámara de Representantes le sigue un proceso ejecutivo porque de forma accidental después de que dejara de hacer parte de la UTL de César Pachón como Asesor grado I, se le pagaron más de 15 millones de pesos, sueldos a los que ya no tenía derecho, dineros que tenía que devolver a la Corporación, pero que de igual forma entregó a los enviados de Pachón quien ahora deberá responder a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y concusión.

César Augusto Pachón Achury fue Representante a la Cámara por Boyacá del partido Mais en el periodo 2018 – 2022, luego fue elegido senador del Pacto Histórico, pero en agosto de 2023 el Consejo de Estado lo halló responsable de doble militancia y perdió su curul.