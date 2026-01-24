Policía Nacional en Bolívar pone al servicio la Línea Anticorrupción 157

Así mismo, mediante su marco legal que protege al denunciante, garantizando que la información sea canalizada directamente a los diferentes despachos fiscales con los que cuenta la Fiscalía General de la Nación, en un apoyo interinstitucional en la lucha contra este flagelo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La policía nacional del departamento de policía de Bolívar, tiene el propósito de presentar un balance detallado de los resultados obtenidos a través de la Línea 157, así:

Balance detallado gestión 2025

100 casos radicados en la fiscalía general de la nación

7 mesas de trabajo con la dirección especializada contra la corrupcion.

10 denuncias han sido consideradas de especial interés, debido a las altas cuantías de responsabilidad.

Tipologias de lo delitos más denunciados a nivel país.

- Abusó de funcionarios pública

- Enriquecimiento ilícito

- Prevaricato por acción

- Celebración indebida de contratos

- Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto

- Cohecho propio

- Peculado por apropiación

- Cohecho impropio

- Interés indebido en la celebración de contratos

- Contratos sin cumplimiento de requisitos legales

De la misma forma recordar que, la Línea Anticorrupción 157 fue objeto de 4 visitas estratégicas donde se reconoce como canal inmediato en el que la ciudadanía se puede sentir más seguro al momento de denunciar hechos asociados a la corrupción.

A nivel nacional de la fecha comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubo 373 capturas a funcionarios policiales por los delitos de concusión, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones personales, abandono del puesto