La paz solo es posible con la transformación del territorio: MinDefensa sobre el Cauca

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la situación de orden público que se vive en Cauca ante los constantes ataques de las organizaciones criminales y grupos armados de la región contra la población civil y la fuerza pública.

Ante este panorama, el Gobierno lanzó la ‘misión Cauca’ que busca transformar el territorio.

“Se denomina misión Cauca a partir de las acciones que venimos adelantando y tiene un componente de fuerza pública, pero también un gran componente social”, mencionó.

“Lo que ha reclamado el presidente es hacer efectivo el gran contenido de lograr la paz, que solo es posible con la transformación del territorio”, añadió.

Sobre los diálogos que ha sostenido el Gobierno Nacional con la banda La Inmaculada, que hace presencia en Tuluá y el Valle del Cauca, el ministro fue claro al asegurar que esas negociaciones no pueden tener, de ninguna manera, carácter político.

“Todas las bandas delincuenciales deben someterse a la ley. Procesos con bandas no podrían existir desde el punto de vista político, sino solo ante el sometimiento. Creo que una participación indispensable en esos procesos debe ser la de la Fiscalía General de la Nación”, afirmó.

Por otro lado, ante el alto nivel de inseguridad en Quibdó, Chocó, argumentó que el Ministerio no puede sentarse en ninguna mesa de conversación con las bandas.

“La función de la fuerza pública frente a las bandas criminales es combatirlas, no pueden negociar el cumplimiento de su responsabilidad”, sostuvo.

¿Qué pasa en el sur occidente colombiano en materia de seguridad?

En conversación con La W también estuvo Helder Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares, quien también se refirió a la situación del Cauca.

“Ante la situación en el Cauca, producto de deterioro y abandono de muchos años, lo que hacemos es dar el todo para garantizar la estabilidad y la paz del territorio”, dijo.

“Tenemos un problema social que lo han aprovechado los grupos criminales para sus economías ilícitas”, agregó.