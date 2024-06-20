Esperamos que aprueben cupo de endeudamiento para quitar preocupación al país: MinHacienda

José Roberto Acosta, director de crédito público del Ministerio de Hacienda, se pronunció en La W sobre la preocupación por el proyecto de ley para ampliar el cupo de endeudamiento de Colombia en 17.607 millones de dólares, que hoy será debatido en el Congreso, en su último día del periodo legislativo.

Y es que Acosta señaló hace unos días que el país podría entrar en “default”, es decir, en la imposibilidad para pagar la deuda externa, en caso de que este no se aprueba.

“Sería un hecho que se materializaría (el default) porque el acceso al crédito internacional, así como el acceso al crédito interno, hace parte de las fuentes o de los ingresos que se contabilizan dentro del Presupuesto General de la Nación que aprueba el Congreso y no tener ese cupo cierra esa fuente y nos desfinancia”, aseveró el economista.

Acosta señala que espera que “hoy tengamos la aprobación, ojalá antes del mediodía, para poder cantar victoria y quitar una preocupación en el frente económico del país”.

Entre tanto, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, presentó una ponencia de archivo argumentando que no aceptarán “amenazas del Gobierno Nacional”.

“Si el Gobierno se quiebra o entra en default, es responsabilidad de Petro y su Gobierno, porque han sido irresponsables, porque en vez de cuidar los recursos los han malgastado, gastan mal, crean burocracia innecesaria y están destruyendo la fuerte de recursos que es el sector productivo. Para cumplir los compromisos financieros, no se pueden trasladar los costos de la irresponsabilidad de Petro a las familias colombianas, para endeudarnos ilimitadamente y mucho más cuando los ingresos son menores. Hoy más que nunca es el Gobierno el que debe asumir su responsabilidad, debe reducir la burocracia que creó, estimular la economía para crear nuevos ingresos y debe acabar y recortar los gastos innecesarios y suntuosos, así como combatir la corrupción de este mismo Gobierno”, afirmó.

Por su parte, Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, afirmó que es indispensable que el Congreso de la República amplíe el cupo de endeudamiento, aunque cuestionó que el Gobierno “presione al Congreso con el argumento de que, de no ampliar el cupo, entraríamos en moratoria de pagos. Este mensaje es muy mal leído en los mercados externos”.

