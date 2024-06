Cuál es el precio de oro hoy miércoles en Colombia? Expertos explican por qué invertir

Diferentes expertos aseguran que la inversión en oro es una de las más rentables a nivel mundial y ante situaciones difíciles que enfrenta el mundo, por lo que es de interés diario saber su precio en Colombia, pero también cómo está su precio en dólares.

Jaiber Pérez, ingeniero electricista y financiero, asegura que el oro se destaca por ser un metal escaso, brillante, difícil de modelar e imitar, lo cual lo convierte en un activo confiable y deseado. Es una materia prima que se usa para los circuitos electrónicos porque es un excelente conductor de electricidad, para las joyas y se considera un respaldo financiero.

¿Cuál es el precio del oro hoy miércoles en Colombia?

Según los precios de compra y venta de metales preciosos para las operaciones propias del Banco de la República, el gramo fino de oro hoy está en $291.204 para compra; y se vende en $306.530.

→ Así estuvo ayer: ¿A cómo está el gramo de oro HOY 18 de junio en Colombia? Valor Banco de la República

Normalmente, el oro cotiza en dólares la onza troy, que son aproximadamente 32 o 33 gramos de oro. Este miércoles 19 de junio, según Inversoro, está en $2.328 dólares.

¿Por qué invertir en oro es buena forma de guardar el dinero?

El experto explica que al comprar oro, no tiene que pagar IVA porque está haciendo una inversión, lo que les conviene a diferentes empresas. Como ejemplo, explicó que este metal precioso es un excelente respaldo financiero a finales de año porque las empresas quieren pasar con informes bajitos para no pagar impuestos con un balance alto el año entrante, “entonces se refugian en oro, con el que no tienen que pagar IVA y ya tienen la inversión puesta ahí”.

Pérez aseguró que lleva estudiando el comportamiento que ha tenido el oro desde 1973, lo que le permite afirmar que este siempre sube de precio a fin de año. Entre las razones, expresa que las minas dejan de funcionar a nivel mundial y la demanda no es tan alta, por lo que muchos aprovechan para invertir.

“En enero o febrero, cuando inicia el Año Nuevo Chino, donde regalan muchas joyas;y San Valentín, la demanda de oro crece suficiente, por lo que es una excelente forma de operar a fin de año”, añade.

Además de rentable, esta inversión se considera bastante segura porque, así como en el pasado, el oro no tiene réplicas y no hay forma de falsificarlo, lo que lo convierte en refugio financiero.

¿Cómo se puede invertir en oro hoy en día?

El ingeniero financiero explicó en un video de YouTube que existen diversas formas para invertir en oro, puede ser mediante la compra física de oro, como monedas o lingotes; a través de contratos de futuros o ETFs que replican su precio; o incluso invirtiendo en empresas mineras.

Cada opción tiene sus particularidades y niveles de riesgo asociados. Por ejemplo, la inversión física en oro implica considerar los costes de almacenamiento y seguridad, mientras que los productos financieros basados en oro requieren de una selección cuidadosa del broker y una comprensión clara de los términos contractuales.