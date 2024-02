¿Cómo reconocer el oro en casa? 5 trucos que lo ayudarían a identificarlo

Comprar oro falso es un riesgo que corren los compradores, pues, aunque este pueda parecer verdadero, la realidad es que identificarlo a simple vista es realmente complicado. Si bien existen algunos métodos profesionales para verificar que se trate de oro real, esto también puede lograrse de manera casera con ingredientes que suelen estar presentes en todas las cocinas.

Una de las maneras más evidentes de identificar si se trata de oro verdadero, o si, por el contrario, es una imitación, es viendo los cambios que las piezas de oro, por ejemplo, los collares, tienen con el paso del tiempo. Algunos cambios que indican que se trata de imitación incluyen marcas de óxido, manchas de color negro, o si generan manchas de color verde o negro en la piel.

Si quiere asegurarse que un elemento está hecho de oro puro, le enseñamos cómo hacerlo con algunos trucos muy sencillos y para los que necesitará algunos ingredientes caseros.

1. Prueba de agua

Para esta prueba solo será necesario un recipiente con agua, y solo deberá dejar caer el trozo de oro. El oro es un material denso, así que debería hundirse, si se hunde significa que es oro real, si de lo contrario se queda flotando en el medio o en la parte superior del recipiente se puede confirmar que se trata de una imitación del metal precioso, o que simplemente la pieza tiene un ligero baño en oro.

2. Frotar contra la piel

Como se mencionó anteriormente, si la pieza de oro mancha la piel es una señal de que en realidad se trata de una imitación.

Para esta prueba lo único que debe hacer es poner las piezas de oro entre sus manos, esperar a que aumente un poco la temperatura y esperar que las manos empiecen a sudar. Una vez esto suceda deberá comenzar a frotar las piezas contra la piel de la mano, si aparecen manchas de color verde, negro o azul, significa que son falsas.

Si no hay ningún cambio en el color de la piel, la pieza es real. Tenga en cuenta que para mejorar la efectividad de esta prueba debe retirarse el maquillaje y cremas que pueda tener.

3. Prueba del vinagre

Para esta prueba solo necesitará una pequeña cantidad de vinagre y lo único que deberá hacer es con ayuda de un gotero, aplicar unas gotas a la pieza y dejarlo reposar por al menos 15 minutos. Si se trata de una imitación de oro o cualquier otro tipo de material, este cambiará de color; si es oro real, mantendrá sus características intactas.

4. Cerámica

Otra manera de comprobar que se trata de oro verdadero y no de otros metales o imitaciones es utilizando una cerámica sin esmaltar. Solo deberá frotar la pieza sobre la cerámica, si aparecen marcas negras en la cerámica, la pieza es falsa, mientras que, si aparece una tonalidad dorada, el oro es auténtico.

5. La prueba del imán

El oro no es un metal magnético, así que si se acerca a una pieza de metal no debería haber ninguna atracción, siempre y cuando tenga un alto nivel de pureza. Si hay algún nivel de atracción no necesariamente indica que la pieza sea falsa, puede indicar también un grado menor de pureza.

Si hay algún tipo de atracción, el objeto podría tener un baño de oro y cantidades más importantes de otros metales como el hierro o el níquel.

Debido a que no es una prueba 100% efectiva para determinar la veracidad de la pieza, puede combinarse con alguna de las otras pruebas ya mencionadas.