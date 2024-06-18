El código iframe se ha copiado en el portapapeles

ELN me dijo que tenían infiltrados: Nubia López, cabo del Ejército que fue secuestrada

Nubia Alejandra López Correa, cabo del Ejército, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su secuestro en medio de la pandemia de COVID-19 en el país y las sospechas que tiene sobre ese suceso.

López fue secuestrada en 2020 en el municipio de Saravena, Arauca, y estuvo en cautiverio 11 días.

“Me toma el frente Domingo Laín del ELN, así se identificaron. Estábamos en pandemia y yo estaba en la Escuela Militar de Suboficiales, ya había ascendido y estaba ejerciendo ahí. Mi coronel dio la orden que quienes teníamos vacaciones debíamos salir”, contó.

“Para ese entonces no había vuelos y los buses estaban muy caros, entonces mi hermano, quien es conductor de bus, me consiguió un vehículo que me llevó, pero cuando iba en Duitama me bajaron por normas de sanidad”, añadió.

Llegó a su casa en Saravena luego de dos días y una amiga suya la invitó a cenar: “cuando salí de la casa de ella, a la cuadra y media tres hombres se me acercaron en una moto”.

¿Por qué no quiso hablar al respecto?

López aseguró que fue por evitar el acoso laboral y señaló que cuando salió en libertad, el Ejército había llevado a su madre hasta Bogotá.

“Me hicieron unos exámenes, pero no recibí ayuda psicológica, absolutamente nada. Fueron y me dejaron en el hotel Bicentenario y solo al medio día el sargento mayor se me acercaba, se tomaba una foto conmigo y ya”, relató.

Ante esta situación, recordó que ella necesitaba que su madre volviera a Saravena, pero aseguró que a su mamá “le sacaron dinero”.

“Nos tocó pagar una gran cantidad de dinero para enviarla a Saravena”, indicó.

Finalmente, mencionó que al salir del hotel y fue a Tolemaida, la volvieron a encerrar otros 15 días en una habitación, lo que era en ese momento el aislamiento.

“Cuando salí del aislamiento y el sargento mayor de Comando llegó a la Escuela Militar, me llamó a reunión y me dijo que si me hago pasar por loca me daban la baja”, sostuvo.

¿ELN tiene infiltrados en las brigadas del Ejército?

Ante esta situación, recordó que cuando la secuestraron, dichos hombres le dijeron que sí, sabían con quien trabajaba yo.

¿Hay relación con el caso de la sargento Karina Ramírez?

“Yo he escuchado y unas cosas coinciden con las que me hicieron a mí. Me dijeron que desde el momento en el que salí de la escuela, pero que yo sienta que el Ejército me hizo eso a mí, no tendría pruebas”, dijo.