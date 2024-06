Áloe Vera: ¿Es seguro usarlo de manera casera? ¿Cómo se suele usar? La ciencia explica

El Áloe Vera se suele cultivar principalmente a nivel mundial para darle usos de tipo medicinal, pero también es una planta empleada para la decoración. De hecho, es común encontrar madres y abuelas en Colombia que vean con ojos positivos esta planta, pues por décadas se ha señalado que tiene muy buenos resultados en afecciones. Es por esto que es una planta famosa en los hogares colombianos.

Este mismo interés en esta planta ha desencadenado una serie de investigaciones sobre la efectividad de su uso en términos de salud. A su vez, empresas reconocidas de marcas de belleza y de fármacos han observado la posibilidad de sacar productos con componentes del Áloe.

Por lo anterior, en el mercado se encuentran diferentes productos cosméticos y medicamentos. Además, de cápsulas de tipo laxantes, antiulcerosas y cicatrizantes. Otras opciones que pueden encontrar los ciudadanos con Áloe son geles para la piel o para la mucosa intestinal.

De acuerdo a la Clínica Mayo, esta planta cuenta con dos sustancias que en la actualidad tienen dos finalidades para la salud: un gel transparente y un látex amarillo.

¿Cómo se suele usar el Áloe Vera?

El centro de salud ha explicado que los usos de los componentes de la sábila varían. Por un lado, el gel transparente se suele usar por los ciudadanos de manera tópica. Algunos lo usan por medio de cremas y ungüentos que se venden en farmacias para quemaduras, la psoriasis e incluso el acné.

Sin embargo, otros compran una de sus hojas y se aplican directamente el gel sobre la piel para tratar los mismos síntomas. Del mismo modo, investigaciones han encontrado que las personas consumen el gel para mejorar su estado de salud.

En cuanto al látex que contiene la sábila, se ha encontrado que este es un efectivo laxante. Por esto, muchas personas suelen tomarlo de manera oral para tratar el estreñimiento.

¿Es seguro usar el Áloe Vera de manera casera?

La Clínica Mayo se ha pronunciado al respecto y ha señalado que es importante tener cuidado con esta como con otras plantas. “Mientras que el gel de sábila suele ser seguro si se lo usa según lo recomendado, el uso oral del látex de sábila presenta ciertos problemas de seguridad. De hecho, tomar 1 gramo de látex de sábila por día durante varios días puede provocar daño renal y podría ser mortal”, explicó el centro de salud.

La Clínica Mayo ha explicado que el gel de sábila, normalmente, es visto como seguro, pero solo cuando los pacientes lo aplican de manera adecuada en la piel. Así como podría ser seguro “cuando las dosis correspondientes se toman por vía oral durante un período corto.”

No obstante, en el caso del extracto de las hojas enteras o del látex de la sábila se cree que al ser tomados por vía oral podrían no ser seguros, así como pueden ser peligrosos en dosis altas. “El látex de sábila también podría causar cáncer. Otros efectos secundarios comprenden: cólicos y diarrea.” Y no se recomienda en menores de 12 años.

¿Qué dice la ciencia de los diferentes usos?

Por otra parte, según la misma entidad, las investigaciones han indicado lo siguiente frente a distintas afecciones: