Opinómetro: 58% está en desacuerdo con un nuevo diálogo de paz con ‘Iván Márquez’

Disidente de las FARC 'Iván Márquez'. EFE / Facebook Live de la asamblea departamental del Vichada / MD DS ( EFE )

En el más reciente Opinómetro publicado por la firma Datexco Company S.A. para W Radio los ciudadanos que participaron en el estudio fueron consultados sobre distintos temas de actualidad nacional e internacional.

Los temas abordaros en el presente informe fueron los siguientes: la aprobación al Gobierno del presidente Gustavo Petro, los diálogos de paz con las disidencias de las Farc, el uso de las fuerzas militares, la misión de observación a las elecciones presidenciales de Venezuela y la final del Fútbol Profesional Colombiano.

En primer lugar, ante la pregunta ‘¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país?’, los ciudadanos encuestados por Datexco respondieron de la siguiente manera:

Desaprueba: 62%

Aprueba: 32%

Por otra parte, sobre la instalación de una mesa de diálogos de paz para dar una segunda oportunidad a las disidencias de las Farc que comanda alias ‘Iván Márquez’, las respuestas sobre si están de acuerdo o en desacuerdo fueron las siguientes:

En desacuerdo: 58%

De acuerdo: 35%

No sabe: 7%

No responde: 1%

Ficha técnica