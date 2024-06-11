Opinómetro: 58% está en desacuerdo con un nuevo diálogo de paz con ‘Iván Márquez’
En el más reciente Opinómetro publicado por la firma Datexco Company S.A. para W Radio, el 62% de los encuestados respondió que desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país.
En el más reciente Opinómetro publicado por la firma Datexco Company S.A. para W Radio los ciudadanos que participaron en el estudio fueron consultados sobre distintos temas de actualidad nacional e internacional.
Los temas abordaros en el presente informe fueron los siguientes: la aprobación al Gobierno del presidente Gustavo Petro, los diálogos de paz con las disidencias de las Farc, el uso de las fuerzas militares, la misión de observación a las elecciones presidenciales de Venezuela y la final del Fútbol Profesional Colombiano.
En primer lugar, ante la pregunta ‘¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país?’, los ciudadanos encuestados por Datexco respondieron de la siguiente manera:
- Desaprueba: 62%
- Aprueba: 32%
Por otra parte, sobre la instalación de una mesa de diálogos de paz para dar una segunda oportunidad a las disidencias de las Farc que comanda alias ‘Iván Márquez’, las respuestas sobre si están de acuerdo o en desacuerdo fueron las siguientes:
- En desacuerdo: 58%
- De acuerdo: 35%
- No sabe: 7%
- No responde: 1%
Ficha técnica
- Nombre del proyecto de investigación: OPINÓMETRO COLOMBIA
- Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO
- Fechas de recolección: 05 al 08 de junio de 2024
- Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO
- Persona natural o jurídica que la encomendó: La W
- Fuente de financiación: La W Radio
- Universo poblacional: Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.
- Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.
- Tipo de muestra: Muestreo multietápico
- Técnica utilizada para la selección de la muestra: Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.
- Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018) proyectado, nivel socioeconómico.
- Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.
- Tamaño de la muestra: 700 Encuestas telefónicas.
- Universo Geográfico: Municipios: Bogotá, D.C. (Considerada como región por su tamaño poblacional), Región Caribe: Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Valledupar, Región Central: Armenia, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira Región Oriental: Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Girón, Soacha, Villavicencio, Región Pacifica: Cali, Palmira, Pasto, Popayán y Roldanillo. (en la gráfica por regiones se detalla el tamaño de la muestra por región)
- Técnica de recolección: Encuesta telefónica en hogares.
- Personajes por quienes se indagó: Gustavo Petro.
- Margen de error y confiabilidad (Precisión): Se observa un margen de error estándar relativo de 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia de 50% y con nivel de confianza 95%.
- Temas de estudio: Diálogos disidencias de las FARC, fuerzas militares, misión de observación a las elecciones presidenciales de Venezuela y final del fútbol profesional Colombiano.
- Preguntas concretas que se formularon: Ver las preguntas en los capítulos “Político y electorales”.
- Fecha de entrega del informe: 10 de junio de 2024.
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...