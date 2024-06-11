Hable con elPrograma

Opinómetro: 58% está en desacuerdo con un nuevo diálogo de paz con ‘Iván Márquez’

En el más reciente Opinómetro publicado por la firma Datexco Company S.A. para W Radio, el 62% de los encuestados respondió que desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país.

Disidente de las FARC 'Iván Márquez'. EFE / Facebook Live de la asamblea departamental del Vichada / MD DS (EFE)

Disidente de las FARC 'Iván Márquez'. EFE / Facebook Live de la asamblea departamental del Vichada

Lina María Vega

En el más reciente Opinómetro publicado por la firma Datexco Company S.A. para W Radio los ciudadanos que participaron en el estudio fueron consultados sobre distintos temas de actualidad nacional e internacional.

Los temas abordaros en el presente informe fueron los siguientes: la aprobación al Gobierno del presidente Gustavo Petro, los diálogos de paz con las disidencias de las Farc, el uso de las fuerzas militares, la misión de observación a las elecciones presidenciales de Venezuela y la final del Fútbol Profesional Colombiano.

En primer lugar, ante la pregunta ‘¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país?’, los ciudadanos encuestados por Datexco respondieron de la siguiente manera:

  • Desaprueba: 62%
  • Aprueba: 32%

Por otra parte, sobre la instalación de una mesa de diálogos de paz para dar una segunda oportunidad a las disidencias de las Farc que comanda alias ‘Iván Márquez’, las respuestas sobre si están de acuerdo o en desacuerdo fueron las siguientes:

  • En desacuerdo: 58%
  • De acuerdo: 35%
  • No sabe: 7%
  • No responde: 1%

Ficha técnica

  1. Nombre del proyecto de investigación: OPINÓMETRO COLOMBIA
  2. Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO
  3. Fechas de recolección: 05 al 08 de junio de 2024
  4. Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO
  5. Persona natural o jurídica que la encomendó: La W
  6. Fuente de financiación: La W Radio
  7. Universo poblacional: Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.
  8. Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.
  9. Tipo de muestra: Muestreo multietápico
  10. Técnica utilizada para la selección de la muestra: Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.
  11. Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018) proyectado, nivel socioeconómico.
  12. Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.
  13. Tamaño de la muestra: 700 Encuestas telefónicas.
  14. Universo Geográfico: Municipios: Bogotá, D.C. (Considerada como región por su tamaño poblacional), Región Caribe: Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Valledupar, Región Central: Armenia, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira Región Oriental: Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Girón, Soacha, Villavicencio, Región Pacifica: Cali, Palmira, Pasto, Popayán y Roldanillo. (en la gráfica por regiones se detalla el tamaño de la muestra por región)
  15. Técnica de recolección: Encuesta telefónica en hogares.
  16. Personajes por quienes se indagó: Gustavo Petro.
  17. Margen de error y confiabilidad (Precisión): Se observa un margen de error estándar relativo de 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia de 50% y con nivel de confianza 95%.
  18. Temas de estudio: Diálogos disidencias de las FARC, fuerzas militares, misión de observación a las elecciones presidenciales de Venezuela y final del fútbol profesional Colombiano.
  19. Preguntas concretas que se formularon: Ver las preguntas en los capítulos “Político y electorales”.
  20. Fecha de entrega del informe: 10 de junio de 2024.
Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

