Protesta en colegio García Herreros del barrio La Unión de Cúcuta por personal de aseo

Padres de familia de la institución educativa Club Leones, sede García Herreros del barrio La Unión, exigen contratación de personal de aseo.

Más de 140 niños se estarían viendo afectados al no contar con personal para adelantar la limpieza en la institución. Lo que llevó a que tomaran las vías de hecho.

“Nos están cobrando 10 mil pesos mensuales, que supuestamente son para el aseo y copias, pero es que esto no se ve reflejado. No hay aseadoras,los baños están sucios, salones igualmente, no vemos mal que nuestros niños barran o hagan aseo, pero es que al colegio van es a estudiar” manifestó Greici Neira, líder del sector.

De la misma forma, asegura que “no llegan las ayudas necesarias para el colegio, son más de 130 niños, hemos solicitado a la Secretaría de Educación una respuesta, pero hasta el momento no ha sido posible obtenerla,ni mucho menos la alcaldía”.

Para el día martes “programamos realizar una asamblea o plantón en la Secretaría de Educación, para que exista una atención hacia la institución y los niños, porque ya no aguantamos más”dijo Neira.

Por el momento, las clases continúan de forma normal. Se espera que desde el despacho de educación municipal se pronuncien al respecto.