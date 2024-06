$400 mil millones para tecnología y comunicaciones, congelados por caída en recaudo

Cartagena

Así lo indicó el Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, durante el segundo día de la Convención Bancaria realizada en Cartagena, donde calificó la medida como un mecanismo para mantener las finanzas saludables y tener un gasto público de acuerdo con los ingresos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Referente al impacto directo en su dependencia, manifestó que no podrá utilizar cerca del medio billón de pesos, cuya finalidad es atender las obligaciones propias de la cartera.

“No tomaremos medidas apresuradas”: superfinanciero sobre fallas en la app Bancolombia

“Nosotros en el caso del ministerio, se suspendió más o menos 400 mil millones, se congelaron, yo llamé al ministro de hacienda, él lo que me informó es que es preventivo mientras planeación y hacienda hacen una ruta para saber cuáles son los problemas prioritarios. El mensaje, y no soy el ministro de hacienda, es que el Gobierno no está parado”, manifestó Lizcano.

En cuanto a las inversiones que están ejecutándose, MinTIC también agregó que ya se trabaja en aumentar la velocidad de navegación en los territorios, y que a finales de año el país estará completamente conectado en un 70%.