Prográmese con las finales de la Liga colombiana: estas serían las fechas

La Liga colombiana está a la espera de que se definan los dos finalistas del campeonato local. Cinco equipos se jugarán en la última fecha de los cuadrangulares la posibilidad de estar en la definición, aunque Deportivo Pereira, por el Grupo A, y Santa Fe, por el B, cuentan con ventaja, pues llegan como líderes de sus zonas.

Por el primer cuadro, Bucaramanga y Pereira se juegan una final. En caso de que el cuadro risaraldense gane o empate, estará en la definición, eso sí, en caso de que iguale, Junior no deberá vencer a Millonarios. El conjunto barranquillero también está en la pelea, y solo le sirve vencer al cuadro bogotano en El Campín, así como esperar que Pereira no le gane al Bucaramanga. Los leopardos, por su parte, cuentan con el punto invisible, por lo que si ganan frente a los Matecaña dependen de que el cuadro Tiburón no se imponga ante los embajadores.

En el otro grupo, La Equidad y Once Caldas están fuera de disputa. No obstante, Tolima y Santa Fe se medirán en Ibagué, en lo que a su vez es otra final anticipada buscando el boleto a la disputa, ya que si bien el cuadro capitalino llega como líder del Grupo con 13 unidades, los pijaos (con 10) tienen opción, pues si ganan harán valer el punto invisible y volverán a jugar la final.

¿Cuándo sería la final de la liga?

Una vez se definan los clasificados, los equipos entrarán en preparación par disputar la final. Dimayor, inicialmente, había estipulado que la ida se jugaría el 2 de junio, mientras que la vuelta el 9 de junio. No obstante, cabe aclarar que el inicio de los cuadrangulares se postergó unos días, pues debieron comenzar el 1 y 2 de mayo, pero no se pudieron llevar a cabo por motivos de falta de seguridad en algunos estadios el día de las marchas con motivo de la conmemoración del trabajador.

Así las cosas, El VBar Caracol dio a conocer las fechas de las finales, que como novedad, no se disputarán entre semana. La ida sería el sábado 8 de junio, mientras que la vuelta, el sábado 15 o domingo 16 del mismo mes.

Eso sí, está claro que la final vuelta se jugará en Ibagué o Bogotá. El equipo que logre avanzar, entre Tolima y Santa Fe, por tema de ubicación en la reclasificación, cerrará de local.