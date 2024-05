Junior de Barranquilla perdería importante pieza del once titular para el cierre de Liga

En el partido de la última fecha del grupo D de la Copa Libertadores, Junior igualó 0-0 con Botafogo con una nómina mixta. El plantel de Arturo Reyes tendría que viajar a Bogotá con un jugador menos, que es pilar en el medio campo en cuanto a la generación de juego.

Víctor Cantillo, sorprendió en el partido por su salida de último momento dada a una lesión que no se produjo de manera violenta. El jugador de 30 años recibió en el centro de la cancha y al girarse para enviar un pase sintió una molestia, solicitando enseguida el cambio a su cuerpo técnico. El futbolista se tiró al suelo y tuvo serias muestras de dolor, saliendo con lágrimas en sus ojos al ser sustituido.

¡Lesión para Cantillo en Junior y lágrimas para el volante!



Junior pierde a uno de sus volantes. En su lugar ingresará Luis Cariaco González.



Junior 0-0 Botafogo



▶️ No te pierdas la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en #StarPlusLA. pic.twitter.com/xVUzCVxWeF — ESPN Colombia (@ESPNColombia) May 28, 2024

El diagnóstico preliminar arrojaba una lesión de aductor derecho. Aunque el deportista salió caminando del terreno de juego por sus propios medios, expresó ante los medios de comunicación que no estaría para el partido definitivo del domingo 2 de junio en la capital.

“Intente acomodarme para girar la pierna y sentí el tirón, esperemos no sea nada grave, esperaremos el examen del médico para descartar. Todavía no han dado ningún diagnóstico, pero uno se conoce como jugador, y para el domingo creo que no voy a estar”, expresó Cantillo en zona mixta.

De confirmarse esta ausencia, Junior perdería uno de sus jugadores más importantes en el centro del campo, que ha aportado recuperación de la pelota e inicio de juego desde esta zona de la cancha.

El principal candidato por el que se podría decantar el entrenador barranquillero para reemplazar a Cantillo sería Homer Martínez, buscando mantener el esquema táctico en su presentación en El Campín. Junior necesitará de una victoria para clasificarse de manera directa, o en caso tal un empate y esperar que Deportivo Pereira no le gane, ni empate a Atlético Bucaramanga.