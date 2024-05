“Más de 4.800 estudiantes no han recibido clases en dos meses”: Vicerrectora UN Manizales

Manizales

Se cumplen más de dos meses desde que comenzó el paro académico en la Universidad Nacional de Colombia y en la sede Manizales, cerca de 5 mil estudiantes no han recibido clases porque no se han desarrollado completamente o ha habido retrasos en algunos casos y, los principales afectados, son los jóvenes que esperan graduarse, así como quienes pasaron sus exámenes de admisión, no saben cuándo comenzarán a estudiar, ya que está en riesgo el comienzo del segundo semestre académico.

“La anormalidad académica ha traído hechos como el bloqueo de los edificios administrativos. Desde el 15 de mayo hay un bloqueo en estas áreas siendo ocupadas por un grupo de 12 personas uniéndose al rechazo de Ismael Peña como rector, sin embargo, ha traído afectaciones a más 100 trabajadores que no han vuelto a laborar en esos bloques perjudicando los procesos administrativos, ya que quienes se tomaron los edificios colocaron barricadas y tienen cerrados los accesos a las oficinas”, cuenta Diana Cárdenas Aguirre, vicerrectora de la Universidad Nacional – sede Manizales.

Por el momento, los empleados administrativos se han reunido en una asamblea buscando las vías de diálogo que se pueda dar en algún espacio con aquellos ocupantes. “La idea es sacar adelante esta situación difícil y estamos abiertos a resolver las inquietudes de la comunidad universitaria. La semana pasada hubo consejo académico en Bogotá y dieron algunos avales como modificar el calendario académico, hacer grados colectivos, visibilizar el periodo intersemestral para culminar el primer semestre, pero todo depende del consejo superior de la universidad”, explica Santiago Ruiz, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

Los otros avales son:

- Permitir a los estudiantes la cancelación de asignaturas sin perder los créditos, inscripción de materias que no superen los 6 créditos.

- Quienes pagaron matrícula extraordinaria, se le devolverá el valor agregado de lo pagado.

- Si hay estudiantes que necesitan notas rápidas para acceder a una beca en el exterior, se abrirán modalidades para que los profesores cierren materias, asignen calificaciones y esos jóvenes sigan con sus procesos académicos.

Por su parte, Juan Carlos Chica, decano de la Facultad de Administración, considera como imprudente e impertinente utilizar los espacios de la alma mater para realizar fiestas, ya que “los edificios son espacios para manifestarse pacíficamente y eso está bien, pero no hacer una toma como ocurre hoy y menos para celebrar una fiesta”. Puntualiza que brindarán garantías a los estudiantes en el regreso a clases con la finalidad de no perder las materias.

Entre tanto, Carlos Daniel Medina, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, se refiere a la decisión del Ministerio de Educación para asignar un rector oficial debido a los daños colaterales que están sufriendo: “no matemos a la universidad”. Finaliza diciendo que las garantías están puestas para que los universitarios salven el semestre.

El calendario académico lo define el rector para todas las sedes, no obstante, estas efectúan los ajustes pertinentes, puesto que, de acuerdo al cronograma inicial, el 7 de junio se deben reportar las notas, pero ante este panorama, salen a la luz las siguientes opciones:

- Retornar a clases la próxima semana (iniciativa no cercana por el poco tiempo de llegar a un acuerdo).

- Regresar a las aulas la segunda o tercera semana de junio, exactamente el 11, culminando las clases en agosto e iniciando las últimas semanas de septiembre el segundo semestre académico para acabar en época de fin de año o en enero de 2025.

- Si existen las condiciones, los profesores y estudiantes tendrían clases virtuales.

La Vicerrectora Cárdenas enfatiza que la prolongación del calendario académico implica unos costos en personal docente ocasionales y en los dos meses de paro se ha ampliado el presupuesto por concepto de $ 750 millones, aproximadamente, en un escenario donde la universidad pública tiene limitaciones de recursos sin cumplir los objetos. Adicionalmente, se ha afectado la compañía que presta los servicios de aseo recortando algunas de las plazas generando costos económicos y sociales a nivel general.

