Magistrado que negó medida provisional contra la vaca había sido condecorado

Antioquia

El magistrado Jairo Jiménez, de la sala tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia, negó la medida cautelar solicitada por el abogado Carlos Mario Patiño en el proceso de nulidad que se lleva por la vaca de las 4G en Antioquia.

Aunque Patiño alega que podría suponer una dificultad mayor que se sigan recolectando los recursos mientras se resuelve su petición de nulidad, el magistrado considera que no hay pruebas suficientes para inferir eso.

“No se advierte a prima facie una infracción a normas superiores y al ordenamiento jurídico que permita a esta Magistratura suspender, en este momento procesal, los efectos de la actuación administrativa acusada, además de que el presente asunto merece un estudio más profundo y de mayor respaldo probatorio que logre la convicción del Despacho, dado que de la mera confrontación de los documentos anexos a la demanda y con la solicitud de medida cautelar, no se logra vislumbrar, por el momento, sin ningún otro tipo de disquisición, que realmente sea necesario suspender el acto administrativo acusado”, se lee en el documento.

¿Qué dice el demandante?

Aunque el demandante respeta la decisión que tomó el magistrado, cuestiona que justamente, el señor Jiménez halla recibido una condecoración en el 2021, de la mano de la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal, en el Concejo de Medellín, mismos contra quienes cursa la demanda de perdida de investidura por supuestamente haber entregado recursos a la colecta.

“Lo decente es que el señor magistrado hubiese señalado su interés en el tema, porque probablemente no tiene una causal concreta de recusación porque los procesos son distintos, el proceso de pérdida de investidura y el proceso de nulidad, formalmente son distintos, pero digamos que hay una unidad política, y creería yo que, en razón de su amistad con los congresistas, él podría tener una animadversión conmigo, que soy el demandante. Razón suficiente para que, en honor a la majestad de la Judicatura, al respeto de la rama judicial, se pudiera dedicar, declarar impedido, o decir que otro magistrado asuma ese reparto, eso formalmente no es un problema para él. Pero sin embargo decidió fallar. Eso es lo que me parece problemático”, explicó el abogado Carlos Patiño.

Hay que recordar que son dos los procesos legales que cursan contra la vaca por las 4G. Uno es el que cursa en el Tribunal Administrativo de Antioquia contra la nulidad del acto que permitió la recolección de dineros y el otro proceso busca que se determine si los congresistas que manifestaron haber aportado recursos, habrían incurrido en una causal de pérdida de investidura.