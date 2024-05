Magisterio del Tolima revela los problemas del nuevo modelo de salud

Tolima

Sigue siendo compleja la situación de atención en materia de salud a los maestros en distintas regiones del país, precisamente esta semana Fecode adelantó una reunión con las representantes de los educadores de varios departamentos donde se expusieron los problemas que se están presentando.

Para el caso del Tolima, la veedora e integrante del sindicato de maestros SUTET SIMATOL, Irma Constanza Prada, aseguró que los problemas que se han registrado en la región con el nuevo modelo de salud han sido generados por la Unión Temporal Tolima - Huila que tenía una gran cantidad órdenes represadas, situación que no han solucionado pese a que se les pagó la capacitación del mes de abril.

“El departamento no ha sido tan afectado, no se ha sentido la crisis, los servicios complementarios se han atendido, la dificultad que se tuvo fue con el anterior operador, pero seguimos en este tema porque no se atienden esos requerimientos, otra dificultad han sido las remisiones porque se están demorando mucho debido a que no existe la centralización de los procesos de referencia y contra referencia”, dijo Prada.

Por otra parte, hizo alusión a 17 municipios en los que no se está haciendo la entrega de los medicamentos porque el contrato fue otorgado al mismo operador que venía manejando este proceso.

“Desafortunadamente contratan a Ecofarma - Encosalud, esto se ha dado a conocer, esperamos que se entregue una solución para esta situación que afecta al magisterio del Tolima”, asegura la líder sindical.

Además, afirmó que en la Junta Nacional que se desarrolló esta semana quedó claro que, si no se solucionan los problemas por parte de la Fiduprevisora, se adelantarán movilizaciones en todo el país, entendiendo que se encuentran bajo un modelo de transición.

“Es un modelo que rompe con la intermediación, va a garantizar la libre elección, pero entendemos este proceso de transición, pero quedó evidente que lo que ha generado las dificultades por el represamiento de las órdenes de los anteriores operadores, pero se le está exigiendo a la Fiduprevisora solucione los problemas de contratación para garantizar la prestación de los servicios”, afirmó.

Finalmente explicó que, en el departamento pese al cambio de moldeo, se logró la continuidad de los tratamientos de los educadores que tienen algún tipo de problema de salud que necesita una atención especializada.

“Sí la Fiduprevisora no responde, se van a convocar movilizaciones primero respaldando el nuevo modelo de salud, pero también dejando claro que se exige que la Fiduprevisora cumpla”, puntualizó.