Junior, atento: Flamengo y los posibles rivales en octavos de final de Copa Libertadores

¡Se viene la bueno en la Copa Libertadores 2024! Esta semana concluyó la fase de grupos y por consiguiente se definieron los clasificados a la segunda ronda del certamen,. En el caso colombiano, Junior de Barranquilla se encargará de representar al país y de paso buscará igualar, o de ser posible superar, lo hecho por Deportivo Pereira en el 2023.

Los dirigidos por Arturo Reyes lideraron el Grupo D con 10 unidades, producto de dos victorias y cuatro empates. Si bien igualaron en puntos con Botafogo, la diferencia de gol de +3 les permitió mantener el liderato. Con lo anterior sobre la mesa, el cuadro rojiblanco puso fin a una sequía de 13 años sin meterse a los octavos de final del certamen continental.

La otra cara de la moneda la protagonizó Millonarios, que de manera anticipada quedó eliminado de la Libertadores e incluso llegó a la última fecha sin chances de meterse, siquiera, a Copa Sudamericana. El equipo capitalino, sumido en una crisis de resultados, fue colero del Grupo E con apenas tres puntos y sin victoria alguna.

Junior se salvó de rivales durísimos

Junior de Barranquilla espera entonces por rival en los octavos de final. Vale aclarar que su contrincante se definirá a partir de sorteo, el cual se llevará a cabo el próximo lunes 3 de junio en Luque, Paraguay (10 de la mañana), entre los equipos que hayan clasificado como segundos de su grupo.

Al ser líder, el equipo colombiano por ahora evita rivales de peso, como lo es el caso de Fluminense (equipo de Jhon Arias), Sao Paulo (equipo de James Rodríguez), Palmeiras (equipo de Richard Ríos) o River Plate (equipo de Miguel Ángel Borja).

Es necesario recordar también que por reglamento de la Conmebol, ahora los equipos de un mismo grupo sí pueden verse las caras en esta nueva fase, algo que hasta hace unos años era prohibido. Así las cosas, el Junior podría volver a cruzarse con Botafogo, equipo al que derrotó 1-3 en Brasil y con el que empató a cero en Barranquilla.

Posibles rivales de Junior

Grupo A: Colo Colo (Chile)

Grupo B: Talleres (Argentina)

Grupo D: Botafogo (Brasil)

Grupo E: Flamengo (Brasil)

Grupo F: San Lorenzo (Argentina)

Grupo G: Peñarol (Uruguay)

Grupo H: River Plate (Argentina) o Nacional (Uruguay)

* A raíz de las inundaciones en territorio brasileño, el Grupo C no ha podido definirse. Por ahora, The Strongest de Bolivia, Huachipato de Chile y Gremio de Brasil luchan por el primer y segundo lugar.