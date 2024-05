Intento de fleteo en Ibagué: la comunidad detuvo a un delincuente y le quemó la moto

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de una persona que habría participado en un caso de intento de fleteo que se registró a las afueras del centro comercial La Estación.

Según el coronel Diego Edixon Mora, comandante de la METIB, en los hechos que se registraron sobre las 9:50 a.m. se logró evitar el atraco por la reacción oportuna de una patrulla que se encontraba en el sector, al igual que por el apoyo de la ciudadanía.

“Se logra la captura de una persona en la calle 60 con Ambalá que habría participado en una tentativa de hurto y habría causado lesiones a una mujer la cuál se desplazaba por este sector luego de salir de un centro comercial”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según el oficial, un conductor que transitaba por el sector impacto con un automotor la motocicleta en la que se desplaza el capturado “La comunidad incineró una motocicleta en el sitio, esta persona fue trasladada por parte de miembros de la institución y se encuentra en proceso de judicialización por la tentativa de hurto y las lesiones personales”.

La víctima manifestó que fue amenazada con arma de fuego

“Se me acercó una persona hablando en un idioma raro, diciéndome que contestara una llamada urgente, cuando salí mi hermano se vino a recibirme, pero dos hombres me agarraron y me dijeron que soltara el bolso, sacaron un arma y me pegaron con la cacha, me arrastraron, cuando vieron que la Policía venía, salieron corriendo, disparando, eran 4, los otros se fueron 3 en una moto, acababa de hacer un retiro al banco, salí de La Estación”, aseguró la afectada.

Un grupo especial de la Policía Metropolitana de Ibagué adelanta el seguimiento a las cámaras de seguridad para poder identificar a los responsables de este intento de fleteo.