Estudiantes de la UDEA se declararon en asamblea permanente por violencia de género

Estudiantes de la Universidad de Antioquia se declararon en asamblea permanente por denuncias de violencia de género en el claustro.

A pesar de que uno de los casos más recientes es el dado a conocer por la profesora Lauren Flor Torres, quien ha manifestado que es víctima de acoso por parte de un estudiante desde hace un año, los estudiantes advierten que son muchos los casos que consideran no han sido atendidos con la debida diligencia.

“Si lo comparamos con los casos que estábamos presentando en el 2022, se puede ver que sigue exactamente igual, que así la universidad ha intentado implementar un protocolo, las cosas no han cambiado porque sigue habiendo demasiados casos en cada unidad académica, ¿cierto? Pero nosotros no podemos presentar como un informe estadístico real porque nosotros no tenemos esos números. O sea, esos casos, la mayoría, la gente no los dice. También dentro de la asamblea uno empieza a escuchar mucho que no, que mi profesor me hizo esto, pero a mí me da miedo hablar porque es un profesor que lleva muchísimos años en la facultad, que no sé qué. Entonces, para decirte bien, pues como una diferencia en estadística no podría porque nosotros ya lo vamos con lo que nos dicen en la asamblea”, le dijo a Caracol Radio Nicolle Domínguez, estudiante de la UDEA.

Los estudiantes advierten que a pesar de que la Universidad sabía las deficiencias que tenía el protocolo, desde que se presentó en 2023 no ha implementado el plan de mejora, por lo que insisten en el llamado a que se escuche a la comunidad académica y se implementen los cambios que se requieren.