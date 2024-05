Concejo de Bogotá aprobó la construcción de una troncal de Transmilenio por la séptima

Bogotá

En la noche de este miércoles 29 de mayo, la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó con 22 votos a favor y 21 votos en contra la construcción de una troncal de Transmilenio por la carrera Séptima.

Esta decisión ha generado decisiones dividas entre los cabildantes, debido a que algunos han rechazado la aprobación de esta obra.

“Con 22 votos a favor y 21 votos en contra ha sido aprobado a esta hora una TRONCAL de Transmilenio como la Caracas para la Carrera Séptima, sin ciclorruta, sin movilidad sostenible, por encima del POT. Que recuerden bien los votos los vecinos de la 7ma que usaron en campaña”, manifestó el concejal Julián Sastoque en su cuenta de X.

Por su parte, la concejal Diana Diago afirmó: “La carrera real no puede quedar tugurizada como lo está hoy la avenida Caracas. Los habitantes del sector han pedido que se tenga la participación incidente suficiente para que realmente se pueda hacer un proyecto que corresponda con las características del sector. No cabe, lo han dicho los ingenieros, los arquitectos, los expertos, esto no es un capricho (...) No a un corredor verde por la carrera séptima, no a un bus de Transmilenio”.

Al rechazo por la construcción de una troncal de Transmilenio por la carrera séptima, se sumó la concejal Ana Teresa Bernal.

“Votamos negativo al artículo 119 porque la Administración Distrital debe priorizar la construcción de un verdadero corredor verde sobre la Carrera Séptima, con un modelo de transporte público ferroviario que use energías 100% sustentables. Ampliar Transmilenio por diferentes corredores de la ciudad va en contra de la necesaria transición a modos ferroviarios y del Acuerdo Distrital 790. Esto no es un “fortalecimiento institucional”, sino una modificación a la estructura urbana que perjudica el desarrollo sostenible”, sostuvo.

También, la cabildante, Quena Ribadeneira, manifestó que “esta obra será un deterioro urbanístico sin precedentes en esta emblemática vía.