Armenia se sumará al paro nacional de sindicatos del Ministerio de Trabajo

Armenia

En efecto el cese de actividad será de manera indefinida y comenzará este viernes 31 de mayo hasta tanto exista una solución de fondo por parte de la ministra Gloria Inés Ramírez.

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de los servidores públicos de la protección social en la ciudad, Rubén Dario Robayo sostuvo que habrá interrupción en la prestación del servicio debido a los incumplimientos del acuerdo colectivo para la vigencia 2023 – 2025.

“Hacemos parte de la decisión del comité de huelga, ya que esto la mayoría de los funcionarios acá en el departamento votamos sí a la huelga estábamos esperando directrices del comité de huelga porque pues en realidad ellos son los que en los que dan línea al respecto y pues en vista de que ya dieron el anuncio de dar cierre las Direcciones Territoriales pues como organización sindical y como servidores públicos, pues se dará cumplimiento a esa directriz”, detalló.

Dijo que la petición se centra en la bonificación del 50% que estaba determinada a regir en el mes de marzo y la nivelación salarial.

Fue claro que hasta que la ministra no brinde las garantías no retornarán a la normalidad ya que dentro de las acciones que emprenderán están el cierre de las instalaciones y no se expedirá ninguna clase certificado.

Sostuvo: “No se va a llevar ninguna trámite, hay una interrupción de labores y de manera sindical, pues todos debemos estar haciendo presencia haciendo plantones en las en la parte de afuera de la instalación hasta que se llegue a un acuerdo o que se cumpla más bien el acuerdo, entonces digamos que a partir del viernes se da inicio a la hora cero y a partir de ese momento hasta que no se materialice el cumplimiento de los acuerdos colectivos”.

Agregó que son 34 servidores públicos en la planta de la dirección territorial del Quindío.

Vale resaltar que desde el mes de abril desde el sindicato realizaron plantones y asambleas a las afueras de la entidad en la ciudad.