Incertidumbre en Cartagena tras posible liquidación de Sura EPS

Cartagena

El Gobierno nacional estudia aceptar la “carta de renuncia” a EPS Sura, quien solicitó no continuar con el negocio de la salud, debido a un presunto desequilibrio financiero y afectación a su patrimonio.

Caracol Radio visitó las afueras de una IPS ubicada en el barrio Santa Lucía de Cartagena, que atiende a cientos de afiliados a esta empresa, y pudo constatar que hay mucha inquietud sobre el futuro de sus tratamientos, e incertidumbre por posibles fallas en el servicio.

“Nosotros aquí recibimos una atención relativamente buena, sin embargo, he tenido problemas con un procedimiento odontológico, porque se ha retrasado bastante. Creemos que es necesaria una reforma, pero no se puede desconocer que la prioridad es y seguirá siendo nuestra vida. La verdad no sabemos qué viene con esto”, dijo Orlando Sánchez, usuario de la capital bolivarense.

Entre tanto, según Dadis en el distrito se encuentran afiliados a esta EPS por el régimen contributivo 95.391 personas, y en subsidiado 23.882.