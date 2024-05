Felipe Gómez y su compromiso con el América de Cali: “Vine a escribir mi propia historia”

Continúa la Liga de Colombia. Mientras que unos equipos piensan en el título, otros regresan a entrenamientos para ultimar detalles y llegar en la mejor condición para el Clausura. Este es el caso de América de Cali y Felipe Gómez, quienes buscan revancha en el segundo semestre del 2024.

En conversación con El Vbar de Caracol Radio, el nuevo delantero del equipo vallecaucano habló de este nuevo reto como profesional, lo que espera hacer bajo las órdenes de Jorge ‘Polilla’ Da Silva y la manera en la que llego a su nuevo club.

“Anteriormente, había tenido el interés de América como lo he contado, pero este semestre, para esta temporada, no lo dudé ni un solo momento. Creo que es un bonito reto, un equipo grande como lo es América de Cali no pone a dudar nunca a un jugador, en este caso cualquier colombiano que quiere y sueña con jugar con uno de los equipos grandes de este país”, expresó.

Su experiencia en el Viejo Continente

El jugador cartagenero tuvo un paso por el Torrense de la liga portuguesa en 2023, disputando 18 partidos, de los cuales sumó 803 minutos y anotó dos goles. De igual manera estuvo en Nacional y Santa Clara del país luso, registrando en total 43 encuentros y 7 anotaciones. Según contó, la experiencia en Europa le ha funcionado para madurar a su corta edad deportiva.

“Para nadie es un secreto que el fútbol de Europa, un fútbol bastante avanzado, fútbol bastante táctico, donde si queremos aprendemos mucho. Para mí fueron 2 años en los cuales crecí como persona, como jugador y creo que este año todas esas cosas que aprendí en ciertos momentos me van a servir muchísimo”, añadió.

El reto en el Valle del Cauca

Ahora, bajo las órdenes de un nuevo entrenador, el delantero centro de 24 años espera darse a conocer tanto para la hinchada como en el fútbol colombiano, y devolverle el gol al América, un factor que le hizo falta en el primer semestre, y que lo eliminó de los cuadrangulares.

“Creo que para nadie es un secreto la responsabilidad que tengo y para mí sé que tomé este reto con mucha responsabilidad y vine a escribir mi historia. Vine a cada día a crecer como profesional, a aportar al América, lo que la confianza que ellos me dieron en su momento y creo que cada día, tanto como persona, como jugador, me daré cuenta de lo que de lo que puedo ser capaz es lo que soy capaz”, sentenció.