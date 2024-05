Atlético Nacional confirma la lesión de una de sus figuras: ¡Al menos 3 meses de baja!

¡Malas noticias en Atlético Nacional! Este martes 28 de mayo, el conjunto antioqueño informó que una de sus jóvenes figuras estará, por lo menos, tres meses fuera de las canchas, debido a una lesión que requirió de intervención quirúrgica.

La noticia llega justo cuando el equipo comandado por Pablo Repetto adelanta todos los preparativos de cara al segundo semestre del 2024, periodo en el que disputará la Liga-II y la fase final de la Copa Colombia. De momento, el club tuvo cambio de presidente (Sebastián Arango Botero en lugar de Mauricio Navarro) y anunció el regreso de un referente como lo es Edwin Cardona.

Asimismo, se vienen anunciando salidas como lo es el caso de Edwin Torres, cuya opción de compra finalmente no será aplicada y por tal razón tendrá que regresar a Alianza Petrolera, dueño de sus derechos deportivos. “No sé por qué no pude jugar tanto, es una pregunta que nos hacemos todos, mi familia, mis amigos y yo. No era porque me entrenara mal. No entiendo por qué no tuve la continuidad”, destacó el extremo.

Dura baja para el inicio del segundo semestre

En medio de toda esta ola de cambios, Atlético Nacional publicó a través de redes sociales el parte médico de Juan José Arias, defensor central que terminó afianzándose en la zaga de Pablo Repetto como titular absoluto. Con apenas 20 años, el antioqueño se ha venido convirtiendo en un baluarte de la institución.

Parte médico - Juan José Arias ⚕️📋 pic.twitter.com/y4nzrh4kbZ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 28, 2024

“Atlético Nacional informa que nuestro defensa central, Juan José Arias, fue intervenido quirúrgicamente en su tobillo derecho. La situación en la que se presentó la lesión, fue originada en un entrenamiento al final de la temporada.”, anuncia el club en la primera parte del documento.

Y complementa respecto al tiempo que estará de baja: “La incapacidad proyectada es de 12 semanas. A nuestro canterano le deseamos una pronta recuperación y confiamos que en poco tiempo podrá estar nuevamente defendiendo nuestra camiseta”.

Así las cosas, Arias regresaría al plantel para finales del mes de agosto, cuando la Liga vaya sobre su novena jornada (mitad del campeonato) y la Copa esté en los cuartos de final. En dicha posición, el cuadro verde cuenta con Felipe Aguirre, Bernardo Espinosa y el canterano Simón García.