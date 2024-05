El encanto de la reparación, la esencia de la juventud y transformación en “Kintsugi”

Cine

Llega el 30 de mayo gracias a la distribución de La Alucinante Fábrica la nueva película de José Luis Arzuaga titulada “Kintsugi”, una cinta inspirada en la técnica japonesa de reparación de cerámica, la película encuentra su nombre en la práctica de embellecer las cicatrices con oro, simbolizando así la belleza de la reparación y la transformación. Esta metáfora impregna la historia de los personajes, quienes encuentran fortaleza y belleza en sus propias imperfecciones.

El rodaje de “Kintsugi” se realizó en cuatro etapas a lo largo de cinco años, como lo revela José Luis Arzuaga a Caracol Radio, “cuando dilatas tanto un rodaje se puede estropear la continuidad, lo que ocurrió es que rodamos una primera película que al montar me di cuenta que no era justamente lo que yo deseaba como resultado, la que era la trama la volví subtrama y una de las subtramas que me pareció mucho más interesante al momento de montar, fue la que privilegie en los sucesivos rodajes”.

“Kintsugi”, protagonizada por Felipe Arcila, Katherine Escobar y Josué Bernal, narra la historia de un singular escritor que se instala en un tradicional barrio bogotano, desencadenando una serie de eventos que exploran la esencia de la juventud y la transformación. La cinta que revela las complejas y contradictorias percepciones humanas, reflejadas en la diversidad de tecnologías que dominan nuestra realidad contemporánea.

El largometraje rodado en Bogotá, que busca conectar con la audiencia nacional y explorar nuevos horizontes, es producida por SMYJ, MsCrea y Studio Aymac. “Kintsugi” llega a las salas de cine de Colombia el 30 de mayo gracias a la distribución de La Alucinante Fábrica.