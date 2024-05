El duro cuestionamiento de Fico al presidente tras el retiro de Sura

Una importante noticia se produjo a lo largo de la mañana de este 28 de mayo, se trata de la solicitud que hará la EPS Sura para su retiro voluntario del sistema de salud. Este asunto se conoció luego de que Ana María Vesga, presidenta de Asemi, confirmara el suceso.

Leer más EPS Sura solicitará retiro voluntario del sistema de salud

De esta forma, la salud de los colombianos se verá directamente impactada cuando se defina si el Gobierno admite la solicitud y se determine el proceso de los traslados de los pacientes a otras entidades promotoras de salud.

Por el momento, la presidenta de Asemi indicó que a finales del primer semestre del 2023 varias EPS detallaron las dificultades económicas por las que pasaban y que este tema se lo notificaron al Gobierno Nacional. “Una siniestralidad desbordada, pérdidas acumuladas, descapitalización, descalce de sus reservas técnicas y una deuda creciente con prestadores”.

De igual forma, Vesga mencionó que esta crisis económica de las EPS se debe a “la insuficiencia de la prima reconocida por la Nación”. Pero también la decisión de Sura se debería a que “ha pasado un año y no se tomó ninguna acción concreta que hiciera corregir el rumbo (por parte del Gobierno). Al contrario, el ajuste de la UPC impuso mayores cargas a las EPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la atención en salud de la población”.

Poco después, Sura desarrolló una rueda de prensa en donde detalló que haría la solicitud al Gobierno. De esta manera, Juana Llano, presidente de Suramericana explicó que era la decisión más difícil de la compañía, pero que el panorama actual les impedía prever un futuro positivo sobre su funcionamiento. “Hoy radicamos ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud de autorización para el retiro de EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia”

Para esto, Sura espera implementar un mecanismo jurídico que permita el retiro de manera ordenada, diligente y progresivo. “Se trata de una decisión que evaluamos a lo largo de los meses con rigor, responsabilidad y transparencia. Con la que buscamos anticiparnos para evitar lo ocurrido con otras EPS.”

Sobre los usuarios señaló que se encargarán de aplicar una serie de medidas que permitan un traslado ordenado de los afiliados. Así como la gestión sobre sus obligaciones con proveedores y prestadores como clínicas IPS y hospitales.

Fico se refiere a la gestión del presidente tras el retiro de Sura:

Tras el pronunciamiento de Sura, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en Caracol Radio y demostró una seria preocupación. “Están destrozando el país paso a paso. Esto es demasiado grave.”

De igual forma, señaló que el país sería testigo de cómo se ha agudizado la crisis financiera de las EPS. “Aguantaron la pandemia, pero definitivamente no aguantaron la peor. Aquí lo que hemos visto es cómo destruían un sistema de salud y cómo lo que no pudieron hacer vía ley, lo hicieron ahogando el sistema”

Para el alcalde, no solo se verán afectados los afiliados de Sura, sino también otras entidades de salud. “Esto va a tener implicaciones gravísimas en los prestadores de salud, en todos los hospitales, clínicas, tanto públicas como privadas

El funcionario local mencionó la cifra de usuarios impactados y recalcó que no solo están en Medellín. “EPS Sura es una de las empresas más grandes. Estamos hablando que son 5.5 millones de afiliados en todo el país. La crisis no solo es en Antioquia, donde son tres millones de usuarios o en Medellín, en donde son 1.6 millones”

Finalmente, Fico aprovechó para cuestionar al presidente: “Sura hace una propuesta al gobierno nacional, una solicitud de desmonte progresivo, pero esto es demasiado grave. Yo vuelvo y lo digo, ¿para qué destruir el sistema?, qué es lo que pretenden?”