Afinia programó cortes de energía en Bolívar hasta el 2 de junio: conozca las poblaciones

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar entre el 30 de mayo y 2 de junio. De antemano la compañía ofrece excusas a los clientes y acude a su comprensión por el tiempo que permanecerán sin servicio para ejecutar las siguientes actividades:

Jueves 30 de mayo:

· Cartagena:

De 1:30 p.m. a 3:30 p.m.; se interrumpirá el servicio para la instalación de un equipo de medida entre la carrera 102 y la calle 37 del barrio San José.

De 6:00 a.m. a 6:00 p.m.; estará sin energía la calle del Arsenal, callejón Vargas y calle del Cancelito para realizar mantenimiento de la red de media tensión.

De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.; se interrumpirá el suministro eléctrico en la calle 29b con carrera 18ª del barrio Pie de la Popa para normalizar un equipo de medida.

De 6:30 a.m. a 5:00 p.m.; estará sin energía el corregimiento Barú y los sectores aledaños a la vía Santa Ana - Barú para instalar nuevos postes.

De 6:00 a.m. a 5:00 p.m.; se interrumpirá el fluido eléctrico en los corregimientos Arroyo de las Canoas, Arroyo de Piedras, y los sectores aledaños para avanzar con las labores de poda y renovación de postes y redes.

· Mompox:

De 8:50 a.m. a 9:20 a.m., y de 4:20 p.m. a 4:50 p.m.; se interrumpirá el servicio para avanzar en la modernización de la infraestructura eléctrica en los corregimientos La Rinconada, Santa Teresita y Loma de Simón.

De 8:50 a.m. a 4:50 p.m.; continuará la renovación de la red de media tensión, tiempo que no tendrá energía los corregimientos de Mompox: La Lobata, San Nicolás, Guaymaral, Las Boquillas, Candelaria, Caldera, Los Piñones y Ancón. En Talaigua Nuevo; El Vesubio y Los Mangos; y en Santana, San Fernando.

· Talaigua Nuevo: de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., se interrumpirá el servicio para instalar un punto de medida en el barrio Centro y el corregimiento Isla Grande en Magangué.

· Santa Rosa del Sur: de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., no tendrán energía los corregimientos San Benito y Los Canelos y las veredas Santa Teresa, Fátima, La Pradera, Los Pinos y Villa Flor para continuar con la instalación de postes.

· María La Baja y San Onofre (Sucre): de 6:00 a.m. a 1:20 p.m., se interrumpirá el suministro eléctrico en los corregimientos de San Onofre (San Antonio, Labarcés y Bocacerrada) y María La Baja (Ñanguma y Correa), para instalar nuevos equipos.

· Magangué: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., estará sin suministro eléctrico el corregimiento Henequén para instalar postes y redes de media tensión.

· Mahates: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., se realizarán labores de poda, tiempo que no tendrán energía los barrios El Remanzo, 7 de Agosto, La Concepción, La Guayana, El Puente y el corregimiento Evitar.

Viernes 31 de mayo:

· San Cristóbal: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., se interrumpirá el servicio en el sector urbano y los corregimientos Higueretal, Las Cruces y los sectores aledaños para la instalación de nuevas estructuras eléctricas.

· Mompox: de 8:10 a.m. a 5:00 p.m., no tendrá suministro eléctrico el barrio Pablo Sexto para el cambio de postes y redes.

· Cartagena:

De 3:00 p.m. a 11:00 p.m., se interrumpirá el servicio desde la calle 29b hasta la calle Colonia entre las carreras 25a y 25c del barrio Chino para realizar el cambio de postes y redes.

De 6:00 a.m. a 7:45 a.m., no tendrán energía los clientes de la transversal 50a con diagonal 30 del barrio Zaragocilla para el cambio de postes y redes.

De 3:00 p.m. a 11:00 p.m., se debe suspender el suministro eléctrico en la transversal 22 entre calles 29a y 30 del Mercado Bazurto.

· Magangué: entre las 8:40 a.m. y las 4:40 p.m., se interrumpirá la energía desde la calle 16 hasta la calle 16b entre carreras 16 y 16a del barrio Montecatini para el cambio de postes y redes

· María La Baja: de 11:54 a.m. a 5:00 p.m., estará sin servicio el corregimiento El Níspero y los sectores aledaños a la finca Socorrita para el cambio de postes y redes.

· Mompox: de 3:15 p.m. a 6:00 p.m., se suspenderá el suministro eléctrico en la calle 22 con carrera 3 del barrio Los Comuneros para el cambio de postes y redes.

Sábado 1° de junio:

· Cartagena:

De 7:30 a.m. a 3:30 p.m., se interrumpirá el servicio en la zona urbana del corregimiento Arroyo Grande para avanzar con la renovación de postes y redes.

De 1:10 p.m. a 5:00 p.m., estará sin energía la carrera 71 con calle 31 del barrio Santa Lucía para renovar postes y redes.

De 6:00 a.m. a 4:30 p.m., se suspenderá el servicio en la calle 36 con carrera 7 y los sectores aledaños a la calle de la Moneda para la renovación de postería y redes.

Domingo 2 de junio:

· Cartagena:

De 6:15 a.m. a 5:00 p.m., se interrumpirá la energía al cliente: Agafano del Caribe para el traslado de carga desde Nueva Cospique 2 a Nueva Cospique 1.

De 6:15 a.m. a 5:00 p.m., no tendrán energía los barrios Albornoz, Arroz Barato, Bellavista, El Libertador, Mamonal, Policarpa, Puerta de Hierro, Urbanización Villa Barraza, Villa Te Pozón y los clientes Atunes de Colombia en la vía Mamonal kilómetro 7, Astivick S.A., Seatech Internacional Inc., para balanceo de carga de Nueva Cospique 2 a Nueva Cospique 1.

De 6:15 a.m. a 5:00 p.m., se suspenderá la energía a los clientes Mamonal kilómetro 9, Vida Gas, Plexport, empresa Van Leer, Servicentro Esso Mamonal, Diaco Siderúrgica, Mamonal kilómetro 13 empresa Cartagas, Siderúrgica Boyacá y Alprogas para el traslado de carga de Nueva Cospique 2 a Nueva Cospique 1.

De 6:15 a.m. a 5:00 p.m., se interrumpirá el suministro eléctrico en el sector Mamonal kilómetro 9-11, carrera 56, zona franca La Candelaria, industrias Gasan y Cryogas para el traslado de carga de Nueva Cospique 2 a Nueva Cospique 1.

Afinia recuerda que tiene disponibles todos sus canales presenciales y virtuales para que los usuarios puedan realizar sus trámites, resolver inquietudes, generar reportes y pagar su factura de energía, entre estos canales se destacan las líneas 115, 605 – 650 21 20 y 01 8000 919191; además los usuarios pueden acceder a estos y otros servicios a través de la página www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp.