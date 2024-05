Nairo Quintana y un emotivo mensaje tras terminar en el top 20 del Giro de Italia

El deporte da revancha y Nairo Quintana puede dar fe de eso. Luego de un 2023 de poca actividad en la que no tuvo equipo tras la polémica por su descalificación del Tour de Francia 2022, corriendo para el Arkea, el pedalista boyacense fue resiliente y volvió a la élite del ciclismo de la mano del Movistar, equipo en el que ya había estado entre 2012 y 2019. El hecho de terminar el Giro de Italia 2024 dentro de los primeros 20 puestos, es un premio a su resistencia ante tanta adversidad vivida.

A la Corsa Rosa, el ciclista de 34 años no llegó con la mejor preparación, ya que estuvo fuera de competencia por COVID en marzo y en abril tuvo que lidiar con una lesión tras sufrir una rotura de ligamento del brazo derecho que le impidió estar en varias carreras previas. Partiendo de lo anterior, su puesto 19 en la clasificación general, tiene mucho más mérito.

Y más allá de la ubicación en la que finalizó, se vio a un Nairo en una faceta de gregario y que cuando tuvo la oportunidad de ir por lo suyo, lo intentó, como en la etapa reina (15) en la que atacó, y se quedó al borde del triunfo, superado por 29 segundos por el invencible Tadej Pogačar. Quintana se llevó dos premios a la combatividad por lo hecho en esa fracción y en la 17, también de alta montaña.

Nairo Quintana y su mensaje en redes sociales

Una vez cruzada la meta en Roma, llegó la satisfacción del trabajo cumplido para el oriundo de Cómbita. Manifestó que concluir fue especial, partiendo de que “nadie daba un peso” por él. “Esta vuelta fue especial porque tiene su motivo, después de que nadie creía y nadie daba un peso y la valentía que nos ayudaron a impulsar hacia adelante hacen que, pues hoy volvamos a estar aquí, que se complete una carrera grande de tres semanas a un buen nivel es satisfactorio”, dijo a medios colombianos.

“Es de emoción y alegría terminar una carrera de tres semanas, creo que completaré la 18, pocos lo han hecho y completamos la 18, la experiencia que te deja a lo largo de la vida y de los años deportivos, pues hace que hayamos iniciado a tener paciencia desde el inicio de la carrera”, añadió.

En redes sociales, luego de la euforia de la última etapa, y con cabeza más fría, Nairo escribió un mensaje a su seguidores en el que agradeció a los que hicieron parte de este nuevo logro para su carrera. “¡Es increíble! saben? ¡Lo logramos! ¡Lo logré! Pues empecé este Giro de Italia recuperando una lesión, pedaleando un día a la vez. ¡Donde le doy gracias a la vida por permitirme terminarlo y dar lo mejor a mi equipo, @movistar_team Por permitirme hacer parte de esta gran familia, me siento en casa, a mi compañero @rubio_einer felicidades por estar entre los 10 mejores y a @pelayo_mayo por esas alegrías que nos dio, gracias a todos! ¡Ahora vamos por más!”, fueron sus palabras.

Este fue el tercer Giro de Italia para Nairo Quintana en toda su carrera, competición de la cual ya sabe lo que es levantar el trofeo tras ganar en 2014. En 2017 hizo parte del podio luego de acabar en la segunda casilla, la misma que logró Daniel Felipe Martínez en esta edición.

Nairo fue clave en el séptimo puesto en la general del también colombiano Einer Rubio y ahora se preparará para competir eventualmente en el Tour de Suiza, el cual inicia el próximo 9 de junio. Esta carrera le servirá para continuar con el otro gran objetivo de la temporada: la Vuelta España.