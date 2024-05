¿Es recomendable invertir en dólares?: Aquí algunas opciones

El dólar estadounidense se ha convertido en la moneda de reserva por excelencia y una de las más populares en el mundo. Podría decirse que la economía de Estados Unidos es una de las más grandes y sólidas, lo cual genera confianza en su moneda. Además, el dólar se utiliza ampliamente en el comercio internacional y es la moneda que menos se ha devaluado a través de los años.

Otro factor importante es la estabilidad política y económica de ese país, que brinda seguridad a los inversores y países que mantienen reservas en dólares. Asimismo, la influencia de Estados Unidos en los asuntos internacionales también contribuye a la preferencia por su moneda.

¿Por qué ahorrar en dólares?

De acuerdo con Juan Pablo Zuluaga, Cofundador del portal ‘Mis Propias Finanzas’, es importante aprender a ahorrar y diversificar, agregando que no es muy recomendable poner todo en una misma inversión, activo o misma moneda debido a que si algún día el mercado en el que se está ubicado sufre alguna dificultad que no se pudo prever, el dinero puede verse afectado y no será nada fácil compensarlo.

Asimismo, explica que es recomendable invertir en dólares en cualquiera de estos tres aspectos: activos, países y monedas; con el fin de diversificar el riesgo, teniendo como referente el dólar, ya que es la moneda que menos suele devaluarse en el mercado.

Formas de invertir en dólares

Los especialistas de Bancolombia, Jairo Agudelo y Marcela Restrepo, han indicado a través de un artículo del mismo banco que antes de invertir es muy importante ser consciente de qué se quiere lograr con el dinero y qué riesgo se está dispuesto a asumir con este.

Asimismo, tal como lo explica Camilo Rivillas a través de la plataforma ‘Clever Invest’, dedicada a proporcionar información sobre el bienestar financiero, estas serían algunas formas de invertir en dólares:

Dólares en físico: es quizá la opción menos viable por temas de seguridad y porque se puede perder la rentabilidad. Abrir una cuenta en dólares: teniéndola se tiene la seguridad de que el banco la cuida y además esta podría crearse tanto en Colombia como en Estados Unidos, siendo la segunda un poco más complicada por temas de documentación o residencia. Plataforma de dólares virtuales: consiste en comprarlos y mantenerlos en la plataforma seleccionada, y para sacarlos es necesario venderlos a alguien más en el mismo portal, sin embargo, no es tan rentable. Activos financieros: los activos financieros (acciones americanas, fondos de inversión, ETF) generarían una rentabilidad sobre los dólares invertidos.

¿Qué opción es más recomendable al invertir en dólares?

Tal como se explicó, hay varias formas de invertir en dólares. Sin embargo, teniendo en cuenta lo anterior y lo explicado por Rivillas, una de las mejores formas de invertir en dólares es a través de los activos financieros, ya que se hace la inversión en dólares y se gana la valorización que tengan estos sobre el peso. Además, esos activos pueden generar una rentabilidad sobre los dólares que se están invirtiendo.

Por último, respecto a las acciones americanas puntualmente, Rivillas explica que no es la mejor opción si no se tiene experiencia en ese campo, dado que puede parecer fácil comprarlas, pero en realidad se requiere saber manejarlas y mantenerlas rentables.