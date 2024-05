Boyacá tiene bajos índices de inseguridad alimentaria, de acuerdo al Dane

Tunja

De acuerdo a la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (Food Insecurity Experience Scale, FIES), publicada por el Dane, frente a la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares del país, Boyacá registró el menor porcentaje de hogares que enfrentaron esta situación en los últimos 12 meses, con solo 1,2 %; esto es un nivel ligeramente inferior al del 2022.

Caracol Radio consultó al director de Investigación de la Escuela Superior de Administración Pública de Boyacá, Esap Boyacá, el profesor Jacinto Pineda, sobre este indicador que muestra disminución en el departamento: “efectivamente es una variable que mide la experiencia de escala de seguridad alimentaria. Es una propuesta de la FAO y mide tres elementos: la inseguridad alimentaria leve, que es una preocupación acerca de la capacidad de tener alimentos; la moderada, la calidad y variedad de alimentos; y la grave, que es cuando se reducen las cantidades alimentos o se pasa al hambre”.

De acuerdo al informe del Dane, lo que pasa en Colombia frente a la inseguridad moderada y grave, en el 2023, el 26,1 % de los hogares se vio afectado por la inseguridad alimentaria. En el 2022, era 28,1 %, es decir disminuyó dos puntos.

“Boyacá es uno de los departamentos que menos tiene problemas de alimentación. En el 2022, tenía 20,7 % en esta situación de seguridad alimentaria y pasó al 16,7 %, es decir, una disminución de 4 puntos y lo que hace que se ubique dentro de los departamentos donde es menor el peso de esta situación.”, explicó el profesor Pineda.

Ahora, cuando se mira a los hogares que tienen una situación realmente grave, que están aguantando hambre, el panorama es complejo. “En Colombia, del 2022 al 2023, se pasó del 4,9 al 4,8 %, una disminución solo de 0,1 %. En Boyacá, pasó del 2,1 al 1,5 %, siendo de los departamentos menos afectados”, añadió el director.

Otra cifra de las más preocupantes es, que dentro de las 8 preguntas que realizan para medir este indicador, se indaga si dentro del último año, en el hogar, se quedaron sin alimentos, y en Colombia el 11, 8 % de los hogares, en el 2023, en algún momento se quedaron sin con qué comer. En el departamento de Boyacá, esta cifra fue del 4,2 %, de acuerdo al análisis hecho por el profesor Jacinto.

Algunos aspectos que menciona el informe, en los que el departamento de Boyacá sigue a la baja, con respecto al total nacional, son:

El hogar consumió poca variedad de alimentos: 32,9 % en el 2022 y 31,9 % en el 2023; el hogar no pudo comer alimentos saludables y nutritivos, pasó del 29,2 al 26,9 %; al menos un integrante del hogar comió menos de lo que pensaba que debía comer, disminuyó del 20,1 al 17%; al menos un integrante del hogar tuvo que saltar una comida, pasó del 13,7 al 9,6 %. Al menos un integrante del hogar tuvo hambre pero no comió, en el 2022 era el 7,9 y el 2023 el 5,4 %; y uno muy preocupante, también estuvo a la baja: al menos un integrante del hogar no comió en un día entero, en Boyacá, en el 2022 fue 1,8 y en el 2023 1,2 %, es decir 6 puntos por debajo.