Vemos que existen vicios de ilegalidad en el Plan de Desarrollo: Rodrigo Rojas

Tunja

Por primera vez en la Asamblea de Boyacá se realizó una sesión exclusiva de oposición, para analizar y discutir el Plan de Desarrollo de Boyacá 2024-2027, en la que los diputados Rodrigo Rojas, Juan Camilo Morales, Jairo Pacheco Suárez, Dairo Rubén Herrera (Partido Liberal), Carlos Torres (Partido Conservador) y Maryory Ortiz Álvarez (Pacto Histórico), dieron a conocer su posición sobre el mismo.

De acuerdo con lo manifestado por los diputados, existe gran preocupación por el valor del Plan de Desarrollo y su financiación, ya que aseguran que su costo es muy elevado, además señalan que existen vicios de ilegalidad.

“Estamos muy preocupados ya que nos queda una duda enorme frente a la legalidad del trámite de este Plan de Desarrollo de Boyacá, ya que se rompió y no se cumplió el principio de publicidad, al no haber sido publicados todos los anexos del Plan Departamental de Desarrollo en la página web de la Asamblea, al no haber sido publicado el Plan Plurianual de inversiones en la página web de la Gobernación de Boyacá y al no haber sido allegados a los diputados los anexos que traía el Plan Departamental de Desarrollo, lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, constituye un vicio de ilegalidad”, aseguró Rodrigo Rojas, diputado del Partido Liberal.

Por otro lado, Rojas indicó que no están de acuerdo con el costo del Plan de Desarrollo que es de $9,75 billones y el empréstito que está por el orden de los $230.000 millones.

“Hoy lo que nos exponen son fuentes inciertas; el Gobernador de Boyacá ha ido por todos los municipios prometiendo cuanta obra se le ha ocurrido, generando expectativa e ilusión en nuestros paisanos y mi pregunta recurrente ha sido ¿dónde están los recursos?, ¿cuáles obras realmente se van a realizar?, porque lo que vemos es que el Gobierno Departamental planteó un plan financiero para soportar el Plan de Desarrollo, en el cual cerca del 40% de los recursos depende de fuentes inciertas. Pero lo más preocupante es el empréstito con el que pretenden endeudar a Boyacá y a los boyacenses en cerca de $230.000 millones, cifra irresponsable frente a las realidades financieras del departamento”, apuntó el diputado.

#Video2 | De acuerdo con lo señalado por el diputado @RodrigoRojas en la @AsamBoyaca existirían vicios de ilegalidad en el trámite del Plan de Desarrollo de la @GobBoyaca. También habló del costo del mismo. pic.twitter.com/fynrbzlVmh — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) May 24, 2024