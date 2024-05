Secretaría de Educación advierte problemas con incapacidad de docentes en nuevo modelo

La Secretaría de Educación de Barranquilla está advirtiendo sobre problemas con las incapacidades de los docentes con el nuevo modelo de salud para el Magisterio que implementó el Gobierno nacional.

La secretaria Paola Amar alertó por los problemas que se tendrían en el corto plazo por la falta de autorizaciones de incapacidades médicas.

Amar indicó que, ante la ausencia del documento, la Secretaría no podría asignar reemplazos lo que pudiera afectar las clases de los menores.

“Hasta ahora no hemos tenido impacto, pero ya estamos previendo que en pocos días tendremos problemas con la prestación del servicio educativo principalmente por las incapacidades ya que el nuevo sistema de salud le da la potestad al profesor de hacer transiciones y envío de su incapacidad y si este no le entrega el documento a la Secretaría de Educación, ni al rector, pues no podemos buscar un maestro alterno que pueda cubrir la incapacidad de la persona y esto podría afectarse el servicio educativo”, dijo la funcionaria.

Amar señaló que las secretarías de Educación del país ya han planteado el problema al Gobierno Nacional para que se agilice una solución.

