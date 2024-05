Entre homenajes será despedido Omar Geles en Valledupar: esta es la programación

Este jueves 23 de mayo, en medio de homenajes y rodeado de la familia, amigos y seguidores, se le dará el último adiós al compositor vallenato Omar Geles.

Así lo confirmó la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar que han dispuesto de una programación que se desarrolla desde este miércoles hasta el jueves, cuando se realicen las honras fúnebres, a las 11:00 de la mañana.

Los actos protocolarios iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana en la tradicional plaza Alfonso López de Valledupar, donde también se cumplirá una ceremonia religiosa a las 9:30 de la mañana. A las 11:00 finalmente se espera que se cumpla el sepelio, que se realizará en el cementerio Jardines del Ecce Homo.

Desde tempranas horas de este miércoles, el cuerpo del compositor permanece en cámara ardiente en la biblioteca departamental en la capital vallenata. Posteriormente, será trasladado a la plaza Alfonso López, donde a las 6:00 de la tarde se va a cumplir un homenaje por parte de colegas, amigos y músicos vallenatos.

Omar Geles murió en Valledupar, tras sufrir un infarto, en medio de un partido de tenis que estaba jugando. De acuerdo con los amigos que lo acompañaban, Geles se desplomó y pese a ser remitido hasta la clínica Erasmo, llegó sin signos vitales.

Reacciones por su muerte

Personalidades, amigos y colegas de Omar Geles han lamentado su inesperada muerte y han expresado a través de redes sociales, sus muestras de cariño con la familia.

En entrevista con Martín Tapias para Caracol Radio, el también compositor ‘Rafa’ Manjarrez, dijo que con Geles quedó pendiente una parranda vallenata, sin embargo, las agendas no lograron coincidir para concretar el encuentro.

“Intentamos como dos veces hacer la parranda y no coincidíamos de agenda, y la maniobramos como en dos o tres oportunidades. Yo le dije: ‘compa vamos a cerrar los ojos y usted me dice cualquier día y nos vamos para allá para su casa y abrimos una botella de whisky y listo’. Pero al final no fue la voluntad de Dios”, explicó Manjarrez.

Manjarrez se había encontrado hace pocos días con Omar Geles, por lo que dijo que no deja de conmocionar su muertes, tras ser inesperada.

“Realmente sí, muy compungidos por la infanta noticia de la partida del compadre Omar Geles; cuando ocurren acontecimientos como estos, además de que por si la muerte, la partida repentina duele, el hecho de que sea imprevista e inesperada, pienso que agranda el dolor”, aseguró.

Otro de los artistas que se pronunció fue Carlos Vives, quien publicó varias fotografías antiguas con Omar, acompañadas de un sentido mensaje en el que destacó su talento para la composición.

A su turno Diego Daza publicó fotografías de su más reciente encuentro con Omar Geles, asegurando que “Se fue un grande”.

Jorge Celedón destacó las múltiples cualidades de un ser humano como Omar Geles, a quien describió como “familiar, sencillo, cariñoso y talentoso”.