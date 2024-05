110 vidas se han perdido en accidentes viales en lo que va del año en Medellín

Medellín , Antioquia

Según la información de la Secretaría de Movilidad, 110 personas han perdido la vida en medio de accidentes viales entre el 1 de enero y el 22 de mayo en la ciudad de Medellín. Son un total de 12.208 casos de incidentes viales atendidos en el distrito. El 53% de estos accidentes de tránsito corresponden a motocicletas.

“Te queremos vivo”

Ante las cifras de mortalidad y accidentes, se ha generado una campaña que pueda mitigar la situación. Por lo que, los paneles digitales ubicados en las calles de la ciudad, estarán activos durante las 24 horas con mensajes de prevención y alertas de movilidad. Estos paneles exclusivamente difundían los números de pico y placa, estado o siniestros en las vías, pero ahora se espera que mitiguen los accidentes viales en la ciudad de Medellín.

Lea también: Choque de tracto mula contra una buseta dejó 11 personas heridas en Santa Rosa de Osos

Con el eslogan “Te queremos vivo”, se quiere sensibilizar a la ciudadanía por medio de los equipos que tendrán articulación con incidentes en tiempo real y educación vial.

El secretario de Movilidad, Mateo González Benítez, mencionó de qué manera se va a impactar a la ciudadanía con la campaña: “Estos paneles anteriormente o estaban apagados o solamente operaban en el transcurso del día en determinadas horas. Hoy van a operar 100% todo el día con la finalidad de transmitir mensajes de cultura ciudadana. Que los motociclistas utilicen el casco, que no zigzagueen entre carriles, que no vayan con exceso de velocidad, que no hablen por WhatsApp, que los conductores no manejen bajo el estado de embriaguez o que cuando esté lloviendo transitemos con precaución”.

Con la iniciativa, la administración distrital quiere recordarle a la ciudadanía la prevención al conducir para tener como prioridad tener cero muertes en las vía.