Delegaciones del Gobierno y ELN enfocadas en terminar revisión del Modelo de Participación

Bogotá

Las delegaciones del gobierno y el ELN avanzan en sus discusiones para concretar un acuerdo sobre la participación de la sociedad civil en el proceso de paz. La segunda plenaria entre los equipos negociadores tiene como meta dejar listo el documento sobre el Modelo de Participación.

Las delegaciones del Gobierno y del ELN siguen en su dinámica de construcción conjunta y como el foco de la reunión es poder llegar a firmar el primer punto de la agenda de este proceso que se llama: La participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. Ambas partes han decidido que no hablarán, por ahora, de lo que dijo en un comunicado el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, relacionado con los secuestros con fines económicos y otros temas que serán discutidos en otro espacio de estas negociaciones. Acatan la línea de que la firma del acuerdo este acorde a la constitución y la ley porque tiene relación con el propósito de sus reuniones.

Sobre el tema la crisis y de un congelamiento en la mesa de diálogos, el senador e integrante del equipo negociador del Gobierno, Iván Cepeda, no cree que haya crisis, porque si no el encuentro que están teniendo aquí en Caracas, Venezuela, no sería posible.

“Lo del congelamiento a mí siempre me ha resultado un poco exótico, porque que mesa en estado de congelamiento va a hacer un acuerdo como el que vamos a hacer el 25 de mayo, yo no creo francamente que ese sea el estado de lo que estamos haciendo con el ELN”.

Ambos equipos negociadores están enfocados y una vez esté evacuado el Modelo de Participación entrarán a debatir el documento sobre el Plan de Participación.