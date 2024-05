Gobierno y ELN se preparan para firmar el primer punto de la agenda del proceso de paz

Bogotá

Para las delegaciones del Gobierno colombiano y de la guerrilla del ELN la participación de la sociedad civil en el actual proceso de paz es el corazón de las conversaciones y la columna vertebral de toda la negociación. A la fecha se han realizado 77 encuentros en 35 municipios del país, en los que han participado 8.465 personas, de 3.132 organizaciones sociales. Para Juan Carlos Cuéllar, Gestor de Paz del ELN, el documento que será presentado a la mesa de diálogos es ambicioso, pero focaliza la realidad de los territorios.

“Las personas han dicho que son importantes las garantías, unos principios, unos criterios, unos escenarios de participación, han pedido garantías de seguridad porque en los territorios hay muchas dificultades, son diferentes aspectos de la gente que quiere que se incluyan en esta primera parte”.

Según explica el Gestor de Paz del ELN, Juan Carlos Cuéllar, el documento que se presentará a la mesa de conversaciones para su discusión y firma incluye un modelo de participación, recomendaciones y el Plan Nacional de Participación lo que hace que los equipos negociadores reciban una propuesta con una visión de las comunidades que sufren directamente del conflicto armado lo que hace inédito este proceso.

“Para nosotros eso es vital y que un proceso como esto, que desde un comienzo tenga la participación de la sociedad y que ayude precisamente a construir esa salida política para nosotros, es fundamental. Eso nunca se había visto en otros procesos y eso son elementos nuevos para los procesos de paz”.

La propuesta que recibirán los equipos negociadores del Gobierno y del ELN está muy alineado con los acuerdos del proceso de paz, por lo que no se esperan muchos cambios para la firma de este acuerdo del primer punto de la agenda que se llama: La participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. El senador e integrante de la delegación del Gobierno, Iván Cepeda, adelanto una de las principales recomendaciones que hace la sociedad a la mesa de diálogos.

“La primera recomendación, la adelanto, que aparece en el documento que vamos a hacer público en su momento, la primera recomendación de la sociedad colombiana es no romper, no congelar, no suspender, el proceso con el ELN”.

Una vez se apruebe este primer punto de la agenda del proceso de paz se hará un acto público para explicar este acuerdo histórico y luego se van a los territorios para que de la mano de la sociedad se pueda definir y tener listo a mayo de 2025 el plan nacional de transformaciones, que es lo que debe cambiar para que el ELN transite a la paz. La firma de acuerdo se hará en Caracas, Venezuela, entre el 20 y 25 de mayo.