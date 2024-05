Joven cartagenera gana premio al “Global Courage Awards for Youth”

Cartagena

Isauris Izquierdo, joven oriunda del barrio Olaya Herrera, y beneficiaria de los programas de la Fundación Granitos de Paz, recibió el Premio Global Courage Awards for Youth, en honor a su valentía, determinación y compromiso con el cambio social positivo de América Latina. Su historia de superación y resiliencia ha inspirado a personas de todo el mundo.

El premio Global Courage Awards, es una distinción que se realiza por primera vez fuera de los Estados Unidos, donde se celebran los actos de valentía de todo el mundo. Estos premios para la verdad, la libertad y la juventud anualmente arrojan luz sobre aquellas personas valientes cuyos actos inspiran y alientan a otros a valorar y desarrollar el coraje.

Isauris, proveniente de un entorno desafiante, en el 2021 encontró su refugio en las canchas de baloncesto gracias al programa de Escuelas Deportivas de la Fundación Granitos de Paz y bajo el acompañamiento deportivo del profesor Antonio Vergel, demostró una pasión y habilidad extraordinarias por el deporte, convirtiéndose en un ejemplo para sus compañeros y entrenadores, pues lo que comenzó como una actividad para su tiempo libre rápidamente se convirtió en su pasión.

Hoy con 20 años de trabajo, la Fundación Granitos de Paz, se enorgullece de ser parte de este viaje junto a ella y otros 3 jóvenes del programa Fabio Echeverry Correa (FEC), logro que les permite continuar apoyando a jóvenes talentosos como Isauris, para que alcancen su máximo potencial y se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades.

“Es la primera vez que nuestros jóvenes son reconocidos como lo que son: VALIENTES y HÉROES, lo cual es de gran significado para nosotros como fundación porque es el resultado de lo que por años venimos haciendo con los niños y jóvenes de Olaya Herrera”. Manifestó Martha Mogollón, directora ejecutiva de Granitos de Paz.

Izquierdo, ha sorteado situaciones que cada día la hacen más fuerte; sueña jugar algún día en los Estados Unidos, en la WNBA, y está trabajando para dominar el inglés y el francés, así que cuando su carrera de baloncesto la lleve al extranjero, estará lista.

“Esta experiencia ha sido emocionante para mí, al lograr este reconocimiento es una muestra de la constancia que he tenido por mis sueños a pesar de los problemas a los que me he enfrentado y ser inspiración para mis compañeras de equipo y jóvenes de la comunidad, es valioso”, expresó Isauris.