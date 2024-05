Audios confirman que el Ministro de Salud sabía que había crisis en la salud de docentes

Este martes 21 de mayo se filtraron las grabaciones de audio de una sesión de la junta directiva del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). En ese encuentro que se realizó días después de la implementación del nuevo modelo de salud, estaba el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín; representantes del Ministerio del Trabajo; representantes del Ministerio de Educación y asesores del gobierno.

La reunión ocurrió el 7 de mayo y ahí se le advirtió a Guillermo Jaramillo que por los borradores de los nuevos tarifarios de salud muchas instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) se estaban negando a contratar para atender a los maestros.

“Ni le voy a echar a usted la culpa y tampoco usted me la echa a mi, ninguna de las dos. Doctor Mauricio, yo vengo abierto a todas las cosas, pero no puedo aceptar que entonces la culpa es un tarifario del Ministerio que no están aceptando”, dice Jaramillo en la grabación en una respuesta a las advertencias del presidente de la Fiduprevisora.

También en esa reunión, se le advirtió al ministro que ya había una crisis por la entrega de medicamentos a los docentes y el ministro Jaramillo prácticamente ordenó (aunque luego aclara en la reunión que él solo hace sugerencias) que se contratara la dispensación de medicamentos con las clínicas y los hospitales. Aunque, desde la Fiduprevisora le advertían que esa no era la instrucción del presidente Gustavo Petro.

“El presidente dijo que no hagan eso, pero hoy hay que hacerlo y por eso no podemos amarrar los medicamentos a la cápita. No lo amarre y después lo arreglamos y hacemos lo que el presidente quiere. Que de una vez la IPS les entregue para ir solucionando el problema, estamos en un momento de crisis, necesidad y urgencia”, dijo Jaramillo.

Los audios toman relevancia, considerando que ayer el Ministro de Salud ante el Congreso de la República, denunció que lo habían sacado como asesor del FOMAG y que todas las decisiones que se han tomado hasta el momento para solucionar el asunto de la salud de los profesores era responsabilidad del presidente de la Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín.