Pico y placa en Bogotá 2024: Así aplicará la medida para la semana del 20 al 26 de mayo

Una de las discusiones que protagonizó varios de los debates en medio de la contienda de las elecciones regionales de 2023, fue el futuro de la movilidad en Bogotá.

Los ejes principales de las discusiones se centraron en lo que viene para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá (TransMilenio); la primera línea del Metro y la adaptación de la ciudad a los modelos sostenibles. No obstante, el futuro del pico y placa ocupó buena parte de las discusiones de los aspirantes.

El devenir de esta medida que ya cumple, 25 años desde su implementación, y que parece haber quedado corta en su propósito de reducir el tráfico, la contaminación, la siniestralidad y garantizar una óptima movilidad y calidad del aire para los ciudadanos, fue esencial en el debate de los candidatos.

¿Cambios en el pico y placa?

Tras la elección de Carlos Fernando Galán como el nuevo alcalde de la capital, se abrió la posibilidad de transformar esta medida, cuya efectividad ha sido cuestionada por expertos en movilidad

En marzo, el mandatario anunció en 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, que desde el Distrito se contemplaban ciertos cambios que tendría el pico y placa a partir de rigurosos estudios.

“Le pedí a la Secretaría de Movilidad analizar una fórmula para sectorizar aquellas zonas de la ciudad que efectivamente tienen una demanda mayor y que requieren de un pico y placa o una restricción mayor y otras que no tanto”, señaló el alcalde de Bogotá, quien detalló que actualmente la “ciudad está operando como si fuera el tráfico igual en todas partes”, reiteró para la Revista Alternativa.

No obstante, los cambios que se habían planteado anunciar para finales de abril no se han efectuado por parte de las autoridades, mientras la ciudad padece graves problemas de tránsito por cuenta de las numerosas obras que se adelantan y por las movilizaciones sociales que no cesan.

Así funcionará el pico y placa en la semana del 6 al 10 de mayo

Durante la próxima semana la medida se mantendría sin modificaciones, según ha señalado de la Alcaldía, con lo que el pico y placa aplicará con completa normalidad.

Por esta razón, es fundamental que conozca la manera en la que funcionará el pico y placa durante los próximos días para que pueda disfrutar de su vehículo sin ningún tipo de inconveniente.

La meda seguirá de la siguiente manera:

En días pares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

En impares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

De acuerdo con la Alcaldía, los horarios de esta medida de movilidad en Bogotá continúan sin modificaciones, es decir, que rigen entre las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche de lunes a viernes, y con la excepción de los días festivos.

Así aplicará el pico y placa entre el próximo 20 y 26 de mayo