Cortes de luz en Bucaramanga este fin de semana

Bucaramanga

Por trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas se programó la suspensión del servicio de energía este sábado y domingo 18 y 19 de mayo en varios sectores de Bucaramanga, según advirtió la empresa de servicios públicos ESSA.

Por trabajos de prevención que realizará la electrificadora de Santander el corte de luz será prácticamente todo el día en circuitos.

Para el mantenimiento de las redes y “mejorar la calidad el servicio” se programó una serie de cortes durante este fin de semana. En diferentes horarios empezando con mantenimientos correctivos y de subestaciones.

Este sábado desde las 7:00 a.m. comienza el corte de luz en sectores como el barrio García Rovira, Macaregua Gasoriente, Sotomayor y La Joya. Suspensión que va hasta las 5:00 p.m. solo en García Rovira, en el resto de sectores hasta las 10:00 a.m.

En el Centro Poblado Vijagual no hay luz desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., en el barrio La Aurora y la Escuela Campo Hermoso el corte comienza a las 10:30 a.m. y va hasta el mediodía.

El domingo 19 de mayo no habrá luz durante todo el día en el barrio Sotomayor, desde las 4:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.