69% de grandes empresas no se alinean a cumplimiento de responsabilidad extendida del productor

En Caracol Sostenible estuvo Laura Reyes, directora ejecutiva de Cempre e ingeniera ambiental, conversando sobre el Día Mundial del Reciclaje y los retos del reciclaje en el país. De esta forma, explicó que Colombia ha avanzado de manera considerable al reconocer el rol de los recicladores, ya que estos ayudan a que distintos productos entren en la economía circular y no terminen en los botaderos de las ciudades y municipios.

Reyes explicó que Cempre es una organización sin ánimo de lucro, que fue consolidada hace unos 15 años por las empresas. El compromiso de la ong es asegurar que los materiales que, usualmente, quedan en las calles, en los rellenos y llegan a los mares sean recogidos para que entren de nuevo a los ciclos productivos.

El país, el cuidado del medio ambiente y la economía circular:

De esta manera, destacó que en estos 15 años el país ha tenido “una evolución, crecimiento, aprendizaje, pero también un compromiso. Hemos transitado desde los rellenos sanitarios hasta la economía circular. Hemos avanzado en el reconocimiento del reciclador de oficio, y entendido que como ciudadanos tenemos un rol”

Por otra parte, aclaró que la unificación de los colores para separar en la fuente y la reglamentación colombiana ha dado pasos importantes. “Hoy está muchísimo mejor orientada”.

Además, detalló que hay oportunidades de mejora. “Por ejemplo, que los materiales vuelvan a prestarnos un servicio en la economía y que sobre todo dejen valor en la construcción de los empleos; en el reconocimiento y la dignificación del reciclador; y sobre todo en esas decisiones que como ciudadanos tomamos. Que revisemos qué compramos, qué dejamos de usar y qué hacemos con eso”.

“Colombia definitivamente es un líder regional y, por supuesto, también del sur global en términos del desarrollo de la política pública para promover no solo el reciclaje, sino el aprovechamiento. Durante los últimos años hemos visto el avance de la formalización de los recicladores y eso va a permitir que al ser un actor reconocido por el servicio público reciban un ingreso por el servicio que prestan”, comentó

El papel de los recicladores:

La directora ejecutiva de Cempre enfatizó en la importancia de reconocer la labor de los recicladores y cómo esto le aporta al país. “Lo que hacen es un servicio que hoy permite que, al menos, el 15 % del total de lo que se aprovecha venga de las cadenas de recolección.”

Los retos del país y el reciclaje:

Al respecto, explicó que si bien Colombia ha dado pasos importantes en la regulación, aún falta más por hacer. “Hay bastantes retos ligados al cumplimiento reglamentario por parte de las empresas. Hoy tenemos y desde el año 2018 la responsabilidad extendida al productor para los envases y empaques. Este es un modelo que requiere que las compañías hagan unas inversiones importantes en infraestructura y en encadenamiento productivo para que los materiales vuelvan nuevamente al mercado”

Mencionó también que es preocupante que un alto porcentaje de las empresas del país no hayan migrado a la economía circular. “El 69% de la gran empresa hoy no conoce y no está conectado al cumplimiento de la responsabilidad extendida del productor. Tenemos una gran cantidad de pymes y mi pymes que también necesitan acercarse el cumplimiento de forma tal que puedan cambiar sus modelos de negocio a un modelo conectado con la circularidad. Es decir, de reutilización y aprovechamiento”.

Finalmente, se refirió a la reglamentación del plástico de un solo uso. “Hoy estamos en plena reglamentación de la ley 2232 que tiene que ver con los plásticos de un solo uso. Esto nos pone como país unos retos de organización y de inversión muy estratégica no solo de la empresa privada, sino también de los gobiernos para poder elevar la calidad de la cadena de reciclaje