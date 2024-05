¿Conmebol presiona la convocatoria de Miguel Borja a la Selección Colombia?

Miguel Ángel Borja ha sido el mejor delantero colombiano en lo que va del 2024. El oriundo de Tierra Alta, Córdoba, ha sido una de las piezas clave de River Plate, de hecho, recientemente marcó el doblete con el que el cuadro Millonario concretó su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y, a su vez, al Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos en 2025.

Los números de Borja en 2024

Las estadísticas del delantero de 31 años en lo corrido del año son descomunales. Su primer gol oficial lo marcó el 28 de enero en el estreno de la Copa de la Liga Argentina frente a Argentino Juniors y desde entonces marcó consecutivamente en cinco compromisos, incluido un hat-trick ante Vélez Sarsfield. En esta competencia local, en la que River quedó eliminado en cuartos de final, acabó como el máximo artillero con 13 anotaciones en 15 juegos.

Sus goles en la Copa Libertadores también se han hecho presentes. Le hizo uno a Nacional de Uruguay por la tercera fecha de la fase de grupos y el más reciente doblete contra Libertad de Paraguay. A sus números, se suma uno que le pudo hacer a Excursionistas por la Copa de Argentina.

Así las cosas, ha podido convertir 17 tantos en 21 juegos disputados, para un promedio de 0.80 goles por partido (poco más de medio hablando de estadísticas). Se metió en la lista de los extranjeros con más goles en la historia de River Plate y es líder indiscutido de artilleros en la era Demichelis con 31 en 62 juegos. Desde que llegó al cuadro argentino, ha marcado 40 goles en 82 compromisos.

¿Conmebol presiona su convocatoria a la Selección Colombia?

Una de las principales dudas que hay en torno a la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa América, es si hará presencia Miguel Borja, el goleador del año en el país. Y esa incógnita se mantendrá, pues no ha hecho parte del proceso de Néstor Lorenzo, quien desde que llegó en julio del 2022, no lo ha convocado y parece tener definida su lista de delanteros.

Cuando se le preguntó al técnico argentino por la ausencia de Borja en la última convocatoria para los amistosos ante España y Rumania en marzo, respondió que debía ser coherente con su proceso al frente de la absoluta, por más que el goleador estuviera en un gran presente.

“No es bueno hablar de los que no están convocados. A Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en Selección para saber si está o no; lo quiero, lo admiro. El número es limitado y sentí que había que ser coherente con el proceso y que todavía no hemos podido ver lo suficiente y que han hecho méritos en otros lados”, fueron sus palabras.

Ahora que la Copa América está a la vuelta de la esquina, la Conmebol realizó una publicación en su cuenta de X en la que presionó de alguna manera el llamado de Borja a la Tricolor. “Si hablamos de goleadores, no puede faltar Miguel Borja”, se lee.

La buena noticia para Borja y el propio Néstor Lorenzo, es que la organización amplió el número de jugadores, pasando de 23 a 26. Habrá que ver si el campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional logra estar en la lista definitiva, teniendo en cuenta que la última vez que vistió los colores de Colombia fue el 24 de marzo de 2022 en el juego ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, encuentro en el que marcó uno de los tres goles del triunfo.