Washington Ortega le respondió a los que dicen que La Equidad quema tiempo

La Equidad es uno de los mejores equipos de la Liga colombiana. El conjunto que dirige Alexis García es el único invicto del certamen y se ubica en la tercera casilla de la tabla gracias a sus cinco triunfos y la misma cantidad de empates conseguidos. Los aseguradores sueñan con volver a unos cuadrangulares y por qué no, con llegar a la final.

En diálogo con El Alargue, el arquero Washington Ortega se refirió al buen momento que vive la institución bogotana, resaltando las claves de los resultados desde la nómina y el trabajo defensivo. Por su parte, le respondió a los que dicen que los aseguradores se dedican a quemar tiempo.

Sobre los aspectos que han sido fundamentales, resaltó que se mantuvo la base del plantel que viene bajo el mando del profesor García: “Creo que es un tema muy amplio, si bien tenemos muchos nuevos, hay una base que venía con el profe que es lo que entendemos, lo que él quiere, desde lo táctico y el estilo de juego, es la base para lo que hacemos. Trasmitirle a los que van llegando por dónde ir, ese tipo de cosas nos tiene hoy en una buena campaña”.

Sobre la labor defensiva, comentó: “Hemos logrado tener un equipo muy intenso, que presiona, que hace cambios de ritmo para recuperar la pelota lo más rápido posible, lo venimos logrando, pero es de todo el equipo, no solo de la parte defensiva. El profe insiste que desde arriba puedan recuperar la pelota y ellos han entendido eso. Es un trabajo grupal muy grande y se están dando los resultados”.

Equidad, uno de los rivales más duros de enfrentar: “Lo he escuchado de muchas personas. Es algo satisfactorio porque quiere decir que el trabajo se ve reflejado, somos un equipo muy duro y lo sabemos, para ganarnos, tienen quedar el doble porque en ese sentido no regalamos nada, no nos guardamos ningún esfuerzo y buscamos ser lo mejor posible, el profe insiste en perfeccionar y es satisfactorio que mucha gente piense eso de nosotros y nosotros tratar de seguir por ese camino. Hay que seguir con la mentalidad, tratar de asegurarnos en los ocho para después pensar en la final”.

Inteligencia para tomar una pausa en los partidos: “Yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, pero si algo me ha dado el fútbol de Sudamérica es entender que muchas veces el equipo me necesita no solo en atajar, sino también en otro detalle y ahí es donde uno tiene que leer esas cosas y estar activo. A veces hay que ganar unos minutos porque hay rivales que te someten y el equipo necesita respirar y ahí hay que sacar la experiencia”.

¿Equidad quema tiempo? “Antes de llegar acá no veía a La Equidad, no veía el fútbol colombiano. No sé qué ha pasado antes con Equidad, pero cuando la gente dice que Equidad hace tiempo, uno desde adentro ve otra cosa, que el equipo está jugando bien, que es intenso y que está logrando lo que está logrando y no de la manera en la que la gente dice”.